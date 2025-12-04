直擊》AAA第二組人馬包機抵台！5男團接續登場嗨翻小港機場

崔叡娜（左圖）和KIIIKIII兩組女偶像率先登場。（孫伊萱攝）

韓國頒獎典禮AAA本週末即將在高雄世運舉辦，本次來台出席典禮的團體、歌手、演員分為4、5日搭機來台，今（4日）下午4點半，男團ATEEZ、CRAVITY、xikers、KickFlip、AHOF，女團KIIIKIII，以及個人歌手WOODZ 、崔叡娜雖搭乘專機抵達，仍特別現身小港機場入境大廳和粉絲見面，8組都是除了週六頒獎典禮外，還會參與隔天的ACON音樂節，據悉，今晚將直奔會場進行彩排。

2組女偶像打頭陣，首先登場的是崔叡娜，她全身黑色裝扮，見到粉絲呼喊也不忘揮手致意，再來是青春洋溢的IVE師妹團KIIIKIII，半年前才剛受邀參加KT POP拼盤演唱會，相隔半年再訪港都；緊接著大批新生代男團Ateez、xikers、Cravity、KickFlip、AHOF相繼現身，壓軸則是以一首〈Drowning〉攻佔音源榜的WOODZ（曹承衍），他同樣不忘親切與現場粉絲揮手打招呼。值得一提的是，男團AHOF官方昨（3日）突宣布大陸成員張帥博將缺席的公告，僅寫到是「因個人行程」，不過粉絲也紛紛猜測應是來台簽證未能辦妥，而團內也有位台灣成員簡志恩，但先前就已公告因健康因素不會參與。

Ateez一現身爆出超大尖叫聲。（孫伊萱攝）

明天，還有大批韓星將現身小港機場，包括朴寶劍、IU、金裕貞、李伊庚、李濬榮、潤娥、惠利、車珠英、姜有皙、文素利、朴允浩、佐藤健、李浚赫、崔代勳，以及男團MONSTA X、Stray Kids、RIIZE、CORTIS、TWS和女團LE SSERAFIM、IVE和擔任主持人的i-dle成員舒華。

