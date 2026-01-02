直擊／BABYMONSTER中文告白！雅賢下台後問：有人想吃火鍋嗎 全場嗨翻

記者王培驊／台北報導

南韓女團BABYMONSTER今（2）日起一連兩天在台北小巨蛋舉辦「LOVE MONSTERS」ASIA FAN CONCERT暨粉絲見面會，首日就以誠意滿滿的曲目與互動嗨翻全場。六位成員RUKA、PHARITA、ASA、AHYEON、RORA、CHIQUITA火力全開，接連帶來〈WE GO UP〉、〈SHEESH〉、〈DRIP〉、〈CLIK CLAK〉、〈LOVE, MAYBE〉、〈REALLY LIKE YOU〉、〈WILD〉、〈BILLIONAIRE〉等多首歌曲，舞台能量一路拉到最高點。

BABYMONSTER首日台北小巨蛋演唱會。（圖／讀者提供）

演唱會尾聲，BABYMONSTER更兩度安可回到舞台，讓全場粉絲嗨翻，尖叫聲幾乎掀翻小巨蛋。成員們一邊向四面看台揮手致意，一邊把想說的話留給台灣粉絲，氣氛溫馨又感人。AHYEON動情表示，自己今天真的非常開心，也關心台下的粉絲是否同樣享受這場演出。她分享，有人說真正愛一個人，會希望對方吃得飽、睡得好，而這正是她對粉絲的心情，「希望大家都好」，並深情告白「我愛你們」。下台前，她還突然問大家「有沒有人想吃火鍋？」笑說自己特別想吃火鍋，逗得全場大笑。

BABYMONSTER成員們一一向粉絲問候。（圖／讀者提供）

ASA則感謝粉絲用滿滿的愛填滿整個場館，並用中文向大家詢問：「今天開心嗎？」接著甜喊「下次再見，愛你們」，誠意十足。RORA也感性表示，今天真的很幸福，希望下次能再和大家見面，再次說出「我愛你們」，為現場留下溫暖餘韻。CHIQUITA則向粉絲詢問今天的表演是否盡興，表示很開心能在台北的舞台，讓大家看到BABYMONSTER不同面向的魅力，希望粉絲能記住這一天，最後更用中文稱讚台下歌迷：「今天大家真棒啊！」瞬間融化全場。

成員們接連和粉絲道別，而除了精彩演出，BABYMONSTER也在見面會橋段展現親切魅力，不僅抽粉絲玩心電感應遊戲，還首次在台北演出新歌〈PSYCHO〉，成員更把舞台時間留給粉絲一起同樂，誠意滿滿。多段中文互動與真情流露，讓台灣MONSTIEZ直呼值回票價。在滿場歡呼與不捨情緒中，BABYMONSTER為首日小巨蛋演出畫下完美句點。

演出前夕，台北市區其實早已提前進入演唱會氛圍，小巨蛋天幕輪播演唱會影像，捷運站與車廂內同步播放相關歌曲與成員視覺，讓粉絲從出發途中便能感受到演出氣息。場館內則準備本站限定的小怪獸造型紙花，演出過程中灑落全場，引發觀眾關注。



主辦單位亦為 VIP 觀眾準備專屬鐳射卡與紀念禮包，內容包含透明收納袋、襪子、貼紙組與零錢袋等實用周邊。隨著台北站演出告一段落，BABYMONSTER再次透過實際舞台表現，回應外界對其現場實力與成長幅度的期待，也為本階段巡演留下完整紀錄。

