直擊／BABYMONSTER新歌台灣首演全場嗨翻！雅賢中文突喊：抱歉再來一次

南韓女團BABYMONSTER今（2）日起一連兩天在台北小巨蛋舉辦「LOVE MONSTERS」ASIA FAN CONCERT和粉絲見面，吸引大批粉絲到場朝聖。由RUKA、PHARITA、ASA、AHYEON、RORA、CHIQUITA六名成員組成的BABYMONSTER，一登場便掀起全場尖叫聲浪，現場氣氛熱烈。

BABYMONSTER一登場，全場氣氛沸騰。（圖／讀者提供）

成員們輪流用中文向粉絲打招呼，展現滿滿誠意。RUKA率先以中文送上「新年快樂」，PHARITA則感性表示，距離上次來台已經過了一年半，「我真的很想念台北」。ASA也用中文向粉絲告白：「我好想你們，你們想我嗎？」讓台下尖叫聲不斷。

AHYEON則開心表示，很高興再次見到大家，希望能一起創造美好的回憶，途中一度忘詞講錯，隨即笑著說要重新來一次，接著再補一句「現在才剛剛開始，大家要跟我們一起嗨起來」，展現自然又可愛的一面。RORA也向粉絲喊話，希望大家能一起維持這股熱情到最後。

見面會中，BABYMONSTER更隨機抽出幸運粉絲上台，進行「心電感應」互動遊戲，成員們頻頻露出驚喜表情，逗得全場笑聲連連，氣氛相當歡樂。演出完新歌〈PSYCHO〉後，RUKA特別詢問大家是否喜歡。RORA也透露，這是BABYMONSTER首次在台北演出〈PSYCHO〉，因此特別希望和MONSTIEZ（官方粉絲名）一起感受新歌魅力。

活動後段，成員們抽出粉絲提問，一一回答。被問到「最近有沒有想誇獎自己的地方」，RUKA分享自己在休息時間做了法式巧克力蛋糕，還把成品上傳到粉絲平台，直言平常休息時間不太會做這類事情，所以想好好稱讚自己，也希望未來能做給MONSTIEZ們吃。

談到最放鬆的時刻，PHARITA表示，最幸福的時候就是待在家裡，尤其因為很久沒有回泰國，只要能吃到媽媽煮的飯，就會感到特別安心。至於想嘗試的台灣美食，AHYEON透露，每次來台北一定會找鳳梨酥和珍珠奶茶，而這次最讓她興奮的是，在後台供餐區喝到「桃子珍珠茶」，直呼真的「特別特別好吃」，語氣中滿是驚喜。

