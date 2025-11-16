直擊／E.L.F.超狂60台無人機進大巨蛋！ 銀赫掩面爆哭 東海玩笑話喊水舞被鎖喉

【緯來新聞網】SUPER JUNIOR一連三天登上台北大巨蛋開唱，今（16日）是最後一天演出，成員們全都卯足全力，見到E.L.F的無人機驚喜應援，銀赫、利特更是被惹哭，多位成員們全都淚眼汪汪，直呼：「太感動了啦！」、「只要見到ELF就會覺得很幸福，這三天真的非常感謝。」有趣的是，東海見到無人機應援，感動之餘又突發奇想笑喊：「下次大家可不可以準備杜拜的水舞應援啊？」被希澈鎖喉攻擊，要東海別再說。

SUPER JUNIOR 大巨蛋演出迎接最後一天。（圖／讀者提供）

9位成員一連3天拼盡全力演出，希澈更是放話：「今天是最後一天，我已經抱持在舞台死掉的覺悟！」銀赫則是頻頻對著台下粉絲喊著老婆，「我是老公銀赫，我今天也是直到在舞台倒下為止，全力以赴！」利特一連玩了3天大巨蛋聲控，讓寶藍燈海變成閃亮白光，今他還向粉絲喊話要「驚喜加碼」，只見大巨蛋除了閃亮燈海，還在牆壁投影他的名字「LEE TEUK」，當場被成員虧利特在自肥，「這要花少錢啊？很貴耶！」、「怎麼只有利特哥有啊？很帥耶！」利特則開玩笑喊：「我花了5萬塊用兩次。」並喊話台下粉絲：「今天是我們一起創造的歷史中的瞬間，這個瞬間不會再回來，未來當你寂寞的某一天，今天就是你最棒的一天，大家要記得這就是最幸福的一天。」



值得一提的是，E.L.F.每次演唱會上總會帶來驚喜應援，今天更準備了超狂應援，準備了60台無人機、10位攝影師，在大巨蛋排出SJ 20週年字樣，驚喜當場逼哭成員們。銀赫忍不住流下男兒淚，急忙低頭用棒球帽遮掩感動模樣，哽咽到說不出話，直呼：「只要見到ELF就會覺得很幸福，這三天真的非常感謝。」利特也忍不住落淚，他坦言：「作為藝人經過２０周年會失去很多，我們經歷了很多，不知不覺也變得很難落淚，覺得之前的自己是不是失去了純真，但今天就連我都不知道什麼瞬間流下眼淚，各位的純粹真的打動我的心，就像我們做了20年一樣，我們會繼續做下去的。」

SUPER JUNIOR 大巨蛋第3天，無人機驚喜惹哭成員。

銀赫見到粉絲應援忍不住低頭拭淚。（圖／讀者提供）

東海感性表示：「以前我曾經說過，想在大巨蛋有無人機、有煙火，你們都讓這些成真了。真的對大家太抱歉了，比起我們能給大家的，大家給我們的更多，謝謝大家，一起創造了一生難以忘懷的回憶。」希澈則笑說：「希望在韓國安可場以後，可以在台北.....」並喊話粉絲下次SUPER SHOW 11再見。最後演唱會尾聲，SUPER JUNIOR加碼演唱〈Miracle〉並衝下台與E.L.F.近距離互動，為3天大巨蛋演出畫下完美句點。

SUPER JUNIOR 開心與粉絲創造出美好回憶。（圖／讀者提供）

