直擊／Energy今晚合體內湖公益演出！現場增派警力維安

蘇慧倫24日率先登場為「HOHOHO！唱響平安夜」公益演唱會揭幕。鄒保祥攝

Energy驚爆坤達、書偉閃兵案後，今（24日）將首度公開合體，參與在內湖大全聯舉辦的公益演唱會「HOHOHO！唱響平安夜」。為確保活動順利，主辦單位提高維安規格，現場配置8名專業維安保全分區巡邏，更增派了18名工作人員投入場地管制，負責維護現場秩序與引導動線，以確保人流順暢。

「HOHOHO！唱響平安夜」公益演唱會今（24日）在大全聯內湖店登場，蘇慧倫、Energy、丁噹、白安、鼓鼓呂思緯、蕭秉治輪番獻唱。針對今晚活動，主辦也與轄區警方保持密切合作，安排警力進駐並加強周邊巡邏，並由6名義交協助交通管制，確保現場秩序與即時應變，讓觀眾、家長與孩子都能在安全安心的環境中，共度溫馨的平安夜時光。

「HOHOHO！唱響平安夜」24日公益演唱會現場加派員警維安。尤嬿妮攝

蘇慧倫今晚擔任重量級開場嘉賓，一連帶來〈檸檬樹〉、〈我到底是怕你什麼〉等經典好歌，以溫柔嗓音瞬間抓住全場目光，更驚喜邀請鼓鼓（呂思緯）擔任嘉賓，一同合唱〈在我生命中的每一天〉。蘇慧倫笑說：「今年我的專輯巡迴，這首歌都是我一個人唱，今天終於有人來陪陪我了！」鼓鼓也回應：「聖誕節就是要陪著大家一起溫暖地過！」

鼓鼓隨後接棒獻唱〈聖誕之吻〉，浪漫雪花緩緩飄落，現場瞬間瀰漫濃濃聖誕氛圍。鼓鼓開心說：「希望這首歌能陪大家度過一個溫暖又幸福的聖誕節。」隨後驚喜邀請蕭秉治上台，兩人組成團體GX，合唱〈超人披風〉外更特製「超人披風襪」送給幸運歌迷，希望可以陪著大家飛、一起追！緊接著再由蕭秉治接著送上〈恆星〉、〈我還是愛著你〉等歌，引發全場大合唱，將氣氛推向一波高潮。

蘇慧倫與鼓鼓24日攜手演出。鄒保祥攝

鼓鼓與蕭秉治24日攜手演出。鄒保祥攝



