直擊／Energy公開合體！防隨機攻擊重演 「警方持盾」震撼場面曝光

記者徐珮華／台北報導

「相信音樂」旗下藝人蘇慧倫、Energy、鼓鼓（呂思緯）、蕭秉治、丁噹、白安，今（24）日晚間在台北大全聯內湖店停車場舉辦「HOHOHO! 唱響平安夜」公益演唱會，陪伴歌迷歡慶聖誕佳節。由於北捷日前發生隨機攻擊、釀成4死11傷的案件，為了防止悲劇重演，活動現場也加派維安人力，場面相當震撼。

相信音樂藝人將於「HOHOHO！唱響平安夜」開唱。（圖／相信音樂提供）

相信音樂攜手大全聯舉辦公益演唱會，現場配置8名專業維安保全分區巡邏，更增派18名工作人員投入場地管制，負責維護現場秩序與引導動線。此外，也與轄區警方保持密切合作，安排警力進駐並加強周邊巡邏，並由6名義交協助交通管制。現場畫面可見，警方持盾駐守現場，讓觀眾、家長與孩子都能在安全安心的環境中，共度溫馨的平安夜時光。

「HOHOHO! 唱響平安夜」加派人力維護現場秩序。（圖／記者鄭孟晃攝影）

此外，這也是Energy坤達、書偉10月捲入閃兵風波以來，首度合體團員開唱，現場聚集大批粉絲力挺。而Energy休團期間照常投入公益活動，並全心準備明年1月10、11日台北小巨蛋「ALL IN全面進擊」演唱會，其中書偉更在上週驚喜宣布愛妻謝京穎懷孕喜訊，將於明年升格雙胞胎爸爸。

