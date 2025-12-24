直擊／Energy合體了！平安夜暖捐500萬助弱勢 揭私下近況逼哭歌迷

Energy合體為公益演出。鄒保祥攝

「HOHOHO！唱響平安夜」公益演唱會今（24日）在大全聯內湖店登場，蘇慧倫、Energy、丁噹、白安、鼓鼓（呂思緯）、蕭秉治輪番獻唱，而用心音樂、Energy也共同捐贈500萬元予5家長期投入弱勢兒少關懷的社福單位，為一年一度的平安夜，增添更多溫暖和力量。

「情歌天后」丁噹今率8位舞者火辣開唱，一口氣帶來〈夜貓〉、〈叮叮噹〉瞬間點燃全場氣氛，更驚喜送上聖誕小物，寵粉指數爆表！她更於今晚首唱全新翻唱聖誕歌曲〈沒有你的聖誕節〉，還邀請「水果探險隊」一同上台舞動，為舞台增添繽紛又歡樂的節慶氛圍。

Energy因坤達、書偉日前爆出閃兵案，將休團至明年6月，雖暫停所有商業及公開性團體活動，但公益活動與明年1月的小巨蛋演唱會則正常舉行。5人今晚為了公益演唱會終於合體，現場擠滿大批歌迷支持，在聖誕節溫暖的氣氛中相聚，氣氛感人，而Energy也帶來一系列充滿溫度與力量的歌曲，將愛與希望送給現場每一位觀眾。

事實上，Energy為了這次聖誕節，特別在《HO HO HO！》聖誕特輯中，翻唱1986年發行的超經典聖誕歌〈Last Christmas〉，他們今晚也首唱這首神曲，與全場同歡過聖誕，氣氛歡樂。他們隨後帶來〈彩虹〉，在紛擾的社會氛圍下，透過歌聲傳遞「雨過天晴」的信念，希望大家都能看見更多光亮與希望。

Energy今晚也送上〈分合〉，用歌聲向歌迷宣告「我們還在」，全場情緒瞬間被點燃。Energy唱畢向台下歌迷們打招呼「好久不見」，而剛宣布愛妻懷孕的書偉，則透露近期多在沉澱心情。5人也不忘喊話明年1月10、11日於台北小巨蛋「ALL IN全面進擊」演唱會再與大家相見。

演唱會尾聲，Energy邀請丁噹、白安、鼓鼓呂思緯、蕭秉治齊唱公益聖誕歌曲〈聖誕夜驚魂〉，用愛唱響平安夜。並宣布用心音樂及Energy將捐出1月「ALL IN全面進擊」台北小巨蛋演唱會的部分演出酬勞500萬元，幫助5家長期投入弱勢兒少關懷的社福單位，盼透過實質支持，陪伴每個需要幫助的孩子跨越困境，將愛化作持續向前的力量。



