直擊》Energy坤達、書偉合體開唱吐近況！暖捐500萬挺社福公益

「Energy」24日在公益演唱會上合體演出，氣氛嗨翻，成員牛奶、書偉、阿弟、坤達、Toro。（陳俊吉攝）

Energy、蘇慧倫、丁噹、白安、呂思緯（鼓鼓）、蕭秉治24日晚在「HOHOHO！唱響平安夜」公益演唱會輪番獻唱，同是Energy成員坤達、書偉捲入閃兵風波後，首度公開露面演出，只見Energy狀態頗佳，默契飆唱多首夯曲，隨後獻唱〈分合〉，用歌聲向歌迷宣告「我們還在」，引起歌迷陣陣尖叫。而用心音樂、Energy宣布共同捐贈500萬元予5間長期投入弱勢兒少關懷的社福單位。

Energy向來寵粉，昨熱情地向歌迷喊話明年1月10、11日在台北小巨蛋「ALL IN全面進擊」演唱會上相見，特地翻唱1986年發行的經典應景耶誕歌〈Last Christmas〉，隨後演唱〈彩虹〉獻給大眾，盼近來在紛擾的社會氛圍下，透過歌聲傳遞雨過天晴的信念，希望大家都能看見更多光亮與希望。

談到近況，牛奶表示近來參與許多公益活動，親自陪伴弱勢兒少團體「身為父親，跟小朋友們唱歌跳舞歡度耶誕節，很溫暖。」書偉近來沉靜自己，除了參與公益活動，也積極籌備明年1月小巨蛋演唱會，台下粉絲恭喜書偉升格當爸，更迎來雙胞胎，書偉開心說：「是雙份禮物，謝謝大家。」

坤達也坦言好一陣子沒有跟大家見面，近來跟努力備戰小巨蛋演唱會，還預告跟牛奶會重現在高雄巨蛋上高空特技的演出，敬請期待；阿弟透露明年會有戲劇作品推出，Toro隨後卻被成員爆料正在吃中藥減肥，Toro解釋：「演唱會上會有新埂，但是別忘記我已經44歲了，吃中藥、斷食都沒用，健康快樂就好。」

