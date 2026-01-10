直擊／Energy強碰金唱片！台上「突cue吳麗萍」撂話：他們不會16蹲

記者徐珮華／台北報導

男團「Energy」今（10）、明一連兩天在台北小巨蛋舉辦「ALL IN 全面進擊」演唱會。儘管強碰台北大巨蛋金唱片頒獎典禮，依舊吸引滿場1萬名粉絲到場朝聖，現場打造超近距離延伸舞台與環繞移動舞台，近距離接觸歌迷。演唱一系列舞曲及抒情歌後，5位成員也向全場打招呼：「大家好！我們回來了！我們是Energy！」

Energy舉辦台北小巨蛋「ALL IN 全面進擊」演唱會。（圖／相信音樂提供）

Energy開場化身「超能騎士」帥氣登場，一連演唱〈Here I Am〉、〈Come On〉等超殺舞曲，帶領觀眾穿越至7012年，舞台中央5公尺高銀色戰馬象徵「馬上去」全力前進。隨後他們踏上5公尺高環繞移動舞台，橫空飛越搖滾區上空，透明地板設計讓歌迷一覽無遺帥氣姿態，接連獻唱〈多愛我一天〉、〈愛失控〉，並首度帶來新歌〈有多久〉。當〈眼淚的味道〉音樂響起時，歌迷齊舉星型氣球應援，書偉更忍不住親吻愛妻謝京穎的手，閃瞎全場。

演唱會強碰韓流盛事金唱片獎，牛奶感謝依舊有滿場歌迷到場支持，「代表我們才是你們的青春、我們才是你們的小鮮肉對不對？」書偉則說今晚來到演唱會的歌迷們，今年都會相當有福氣，因為他們稍早才升上「天橋」演唱，搖滾區觀眾如同「鑽轎底」，看台區則是跟著團員們一起「巡視」。

曾被團員爆料是「小巨蛋房東」的阿弟（蕭景鴻），笑說「歡迎大家來當我的房客」；坤達考慮到今年沒能與歌迷一同跨年，直接在台上倒數高喊「新年快樂」。Toro壓軸表示，雖然撞場金唱片獎，但「牛奶也是會跳〈GO!〉好不好？不要以為我們不會，他們還不見得會跳16蹲」，牛奶更直接cue起〈GO!〉空耳歌詞中的「吳麗萍」，讓歌迷全都笑翻。

Energy睽違1年多重返台北小巨蛋，高喊「我們回來了」。（圖／相信音樂提供）

Energy深耕演藝圈多年，在圈內人緣極佳，不僅任賢齊、五月天、温嵐、歐漢聲、丁噹、李千娜、徐佳瑩、比爾賈、玖壹壹、TRASH、曾馨瑩等人送上花籃祝福，陳玉珊、瞿友寧、葛大為、王宇婕、魏如昀、FEniX、陳泳希也到場朝聖，另外「大嫂團」柯佳嬿、Mei（邱馨葦）、謝京穎同樣現身力挺，成為最強後盾。

