直擊／Energy捲閃兵首露面！坤達、書偉曝近況：好好沉澱自己

男團Energy今（24）日合體公益演唱會演出。（圖／東森娛樂）





《HOHOHO！唱響平安夜》公益演唱會今（24日）在大全聯內湖店閃耀登場，蘇慧倫、Energy、丁噹、白安、鼓鼓呂思緯、蕭秉治輪番獻唱，先前因成員坤達、書偉捲入閃兵而宣布休團的Energy，已一段時間未公開現身露面，稍早5人首度於風波後合體，嗨喊：「大家好久不見了」。

Energy一連帶來〈多個朋友〉、〈Last Christmas〉、〈彩虹〉、〈分合〉4首歌曲，在演唱完第一首歌曲後，5人熱情地向許久未見的歌迷打招呼，團長牛奶更吶喊「我想要多聽大家尖叫聲」，瞬間炒熱現場氣氛。他也提及，先前5人幾乎是天天碰面，已經很習慣每天都能看到團員們，甚至很久沒見面還會感到有些不自在，雖然幾人這段時間也有在私下碰面，但如今能夠一起站在舞台上，還是令他十分想念。

廣告 廣告

坤達透露近期投入不少公益活動。（圖／東森娛樂）

坤達透露近期投入不少公益活動。（圖／東森娛樂）

談及個人近況，愛妻謝京穎先前剛宣布懷上雙胞胎，書偉即將於明年升格二寶爸，他透露最近除了參與公益活動、積極準備明年1月的小巨蛋演唱會外，「還有沉澱自己」，「2026年家裡就會多兩個成員，緣分真的滿奇妙的，很開心能夠參與今天這個演出，希望能夠把這個愛分享給所有人」。

書偉明年將升格二寶爸。（圖／東森娛樂）

書偉明年將升格二寶爸。（圖／東森娛樂）

同樣久未出現在螢光幕前的坤達則表示，在休息的這段時間做了許多公益，還跟牛奶一起練了「演唱會高空項目」，希望能夠把先前的回憶找回來，「很開心全公司一起做這個公益演唱會，讓好久不見的大家可以在一起，希望這個夜晚大家可以平平安安、開開心心度過」。

成員Toro則被爆料近期在吃中藥減肥，他笑說：「44歲吃中藥、斷食都沒用，人健康快樂就好」，更要大家把先前高雄場他穿腹肌衣的一幕先翻篇，同時也不忘宣傳自己27日在台中的展覽活動，至於阿弟則表示，接下來將陸續投入戲劇演出，並在明年跟大家見面，而Energy也將捐出500萬元投入弱勢兒少關懷的社福單位。



【更多東森娛樂報導】

●王大陸看好了！22歲劉子銓「守法當兵」拒成偽造病歷逃兵仔

●愛妻謝京穎喜懷雙胞胎！書偉吐當爸心聲 閃兵停工曝近況

●再發聲！阿信喊3個不忍 揭替補朱孝天原因

