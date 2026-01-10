直擊／Energy攻蛋開唱！Toro「22年前舊愛」坐台下 真實互動全被拍

記者徐珮華／台北報導

男團「Energy」今（10）、明兩天在台北小巨蛋舉辦「ALL IN 全面進擊」演唱會，首場吸引1萬名歌迷到場朝聖。5位成員不僅演唱一連串舞曲及抒情歌，更分別組隊帶來Solo舞台。其中Toro「22年前舊愛」也現身觀眾席，兩人真實互動全被鏡頭拍下。

Energy舉辦台北小巨蛋「ALL IN 全面進擊」演唱會，王宇婕也到場朝聖。（圖／相信音樂提供）

Toro演唱22年前主演偶像劇《雪天使》片頭曲〈暴風雪〉及片尾曲〈忘了愛〉，並特別穿上與〈忘了愛〉MV相似的白色西裝登台。值得注意的是，該劇女主角王宇婕也驚喜現身台下，陶醉拿起手機拍攝，Toro則高喊「齊雪桐（王宇婕角色名），好久不見」，勾起全場回憶殺。

王宇婕與Toro合作後，也曾與書偉飾演夫妻，並與阿弟（蕭景鴻）合作。如今她風采不減當年，讓5位成員忍不住直呼「好美」，接著靈魂拷問誰才是她的「本命」；對此，她笑喊「小朋友才做選擇，我全都要」，被虧爆「好貪心」、「腮紅畫好紅」，坤達則反嗆Toro「哪有你的內褲紅」，笑翻全場。

