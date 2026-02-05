直擊/ENHYPEN七缺一降臨信義區！上千粉擠爆狂尖叫 隊長梁禎元中文謝粉絲

韓國人氣男團ENHYPEN受精品品牌之邀，5日以大使身分現身Prada微風南山專門店開幕活動，除了朴成訓因米蘭冬奧而缺席外，其餘6名成員Heeseung、Sunoo、Jungwon、Jay、Jake、Ni-ki稍早帥氣現身，時尚感爆棚，引現場尖叫聲不斷。

韓國人氣男團 ENHYPEN 受精品品牌之邀， 5 日以大使身分現身 Prada 微風南山專門店開幕活動。（圖／記者 伍映澄 攝）

事實上，從昨晚開始，活動現場就已經有不少粉絲卡位，就是為了能近距離一睹偶像風采，到了今天活動開始前，更是湧入大批人潮，不論是場館外或場館內都被擠得水泄不通，展現ENHYPEN驚人人氣。

稍早下午5點半活動準時開始，在ENHYPEN登場前，台灣演員范少勳、謝欣穎及林奕嵐也亮麗現身，除了分享穿搭也透露了各自的過年計劃。ENHYPEN一現身，現場尖叫聲不斷，6人也親切向台灣粉絲打招呼，隊長JUNGWON（梁禎元）開心表示，「很謝謝大家來，我今天知道有很多朋友們等我們很久了，真的很謝謝大家，我們接下來會非常努力，會有更多活動跟作品帶給大家。」說完不忘用中文向全場說：「謝謝！」相當親民。

隊長梁禎元（右3）用中文說：「謝謝」，感謝粉絲們的到來。（圖／記者 伍映澄 攝）

