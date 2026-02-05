直擊／ENHYPEN來台！上千粉絲「包圍信義區」Jake突道歉

ENHYPEN來台出席時尚活動。（圖／記者黃雅琪攝影）





韓國男子團體ENHYPEN 6位成員HEESEUNG（李羲承）、JAY（朴綜星）、JAKE（沈載倫）、SUNOO（金善禹）、JUNGWON（梁禎元）、NI-KI（西村力），今（5）日現身台北信義區商圈，SUNGHOON（朴成訓）人在巴黎時裝週無法出席；現場破千名粉絲朝聖偶像，尖叫聲四起。

ENHYPEN一現身全場粉絲激動尖叫，6位成員一一介紹身上的穿搭，輪到成員Jake分享時，他因為不小心數度打斷主持人翻譯，害羞的急忙道歉，用中文喊：「對不起、對不起！」之後也用中文說謝謝，相當有心。

面對上千名台灣粉絲熱情到場支持，ENHYPEN的梁禎元感謝喊道：「謝謝恩靜（粉絲名）今天來，我知道今天有很多朋友等我們很久了，我們都知道的，真的非常的謝謝大家！那我們接下來也會非常的努力，也會有更多的活動帶給大家。」



