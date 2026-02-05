直擊／ENHYPEN來台！千粉絲包圍微風南山 Jake因1事急道歉：對不起

記者林汝珊／台北報導

韓國大勢男團ENHYPEN今（5日）來台於信義區出席時尚活動，這也是繼去年成員禎元、善禹來台後，團員時隔一年再度訪台。現場人潮滿滿，超過千名粉絲到場應援，將微風南山給包圍，尖叫聲不斷。

隊長禎元也用中文說「謝謝」。（圖／記者趙于瑩攝影）

據悉，微風南山出動超過20名保全，加上品牌方聘請人力，在現場維持秩序，粉絲也都相當守秩序。不少人前一天就來到現場排隊，等待偶像現身，顯現出ENHYPEN的超高人氣。

Jake雙手合十慌張說「對不起、對不起」。（圖／記者趙于瑩攝影）

ENHYPEN除了成員朴成訓外，其餘6名成員皆現身活動現場，一一為身上的穿搭做介紹，輪到成員Jake分享時，因為不小心數度打斷主持人翻譯，害羞地急忙道歉，用中文喊「對不起、對不起」，之後也用中文說謝謝，相當有心。

最後，隊長禎元也表示，很感謝這麼多恩靜（粉絲名）來到現場支持，「我們也會努力以ENHYPEN的身份繼續活動，還請繼續支持我們」，並用中文說：「謝謝」。

善禹手比愛心。（圖／記者趙于瑩攝影）

