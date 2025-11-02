直擊／GD中文狂撩喊「跟我回去」！再曝光新進度：BIGBANG準備好了

記者王培驊／台北報導

GD開心跟粉絲互動。（圖／讀者提供）

韓國天王G-DRAGON（GD，權志龍）11月1日、2日在臺北大巨蛋開唱，舉行世界巡迴《Übermensch》的安可場，兩天共吸引8萬粉絲朝聖。今（2）日是演唱會第二天，氣氛依舊火熱，他開場連唱〈POWER〉、〈HOME SWEET HOME〉、〈GO〉等多首金曲，全場瞬間陷入瘋狂。

GD席地而坐，接著更直接躺在舞台中央享受粉絲歡呼。（圖／讀者提供）

中場在聆聽粉絲熱烈呼喊時，GD突然席地而坐，接著乾脆直接躺在舞台中央享受應援，沒想到麥克風意外掉地上，他害羞掩面笑、默默撿起繼續說話，反應萌翻全場。粉絲不斷高喊「龍哥！」氣氛熱度不減。GD也在舞台上感性表示：「你們是我的朋友，也是我的粉絲。近期這段旅程從2024年的MAMA開始，甚至還沒一年。」並提到日前他受邀出席在韓國慶州舉辦的《亞太經合組織》（APEC）活動，「那是一個很特別的場合，有三首歌是專門為你們準備的。」

GD躺在舞台中央享受應援，沒想到麥克風意外掉地上。（圖／讀者提供）

他接著感嘆：「我已經出道19年了。」當台下粉絲大喊「歐巴！」時，他笑回：「我不是很年輕了，Not so young，但Forever young！」呼應師妹BLACKPINK的歌曲，立刻掀起全場尖叫。隨後，GD無預警透露重磅消息：「雖然昨天已經宣布過，但今天有新的進度，明年四月的Coachella，我和我的男孩們BIGBANG，會在那裡，我們準備好了！因為有你們，我們回來了！」接著高喊「BANG BANG BANG、BIGBANG forever！」全場瞬間陷入暴動。

GD第二天演出再度宣告BIGBANG回歸進度。（圖／讀者提供）

GD也特別強調：「BIGBANG不是我的，我只是其中一員。」話還沒說完，台下粉絲又大喊不停，讓他笑說：「給他們麥克風！」隨後又搞笑補一句：「先讓我講完啦，我好困惑你們在說什麼！」超可愛反應融化全場。

到了演唱會尾聲，GD笑說：「下一首是最後一首了，但要看你們的反應。」還不忘用中文撩粉：「不要走、你去哪兒、跟我回去～」接著又笑著補一句：「開玩笑的啦！」

