直擊／GD中文自我介紹：我是權志龍 龍心大悅嗨喊：這是我家

韓流天王G-Dragon（GD，權志龍）於1、2日連兩天再臺北大巨蛋舉辦「G-DRAGON 2025 WORLD TOUR [Übermensch] IN TAIPEI : ENCORE」演唱會。成為首位在大巨蛋開專場演唱會的南韓男歌手，今以〈POWER〉、〈HOME SWEET HOME〉霸氣開場。

GD戴著皇冠搭配身穿花朵拼接短板外套，搭乘升降舞台展開演唱會，從第一秒就稱霸整個臺北大巨蛋。

第二首歌〈HOME SWEET HOME〉熟悉的太陽、大聲也不缺席，出現在大螢幕上。唱完之後，龍心大悅，GD用中文問候：「好久不見。」並且表示這是台北安可場演唱會第二天，也是最後一天。GD還用英文說道：「This is my home.」令全場粉絲陷入瘋狂！中文吶喊：「我愛你們！」更是讓全場粉絲躁動不停。

GD接著還用中文說：「見到你們很高興，我是權志龍。」然後用英文問大家：「You ready for the party?」便接著演唱〈GO〉、〈ONE OF A KIND〉持續為今晚演唱會送上高品質表演。



