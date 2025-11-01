直擊／GD大巨蛋嗨唱自稱「龍哥」 感性謝粉絲：我不孤單了

【緯來新聞網】「韓流天王」G-dragon （GD)相隔114天，今再次重返台灣演出，站上台北大巨蛋舉行世界巡迴《Übermensch》的安可場，成為第一位登上大巨蛋開唱的韓國男歌手。台下4萬名粉絲叫得熱烈，GD也開心秀了許多中文，用中文嗨喊：「大家喜歡嗎？」、「我的中文好嗎？」並再次預告BIGBANG將於4月合體演出美國科切拉音樂節，「這會是明年第一個BIGBANG官方舞台，我會在那裡，不再是一個人。」

GD在大巨蛋開唱，吸引4萬名粉絲到場朝聖。（圖／讀者提供）

GD這次開唱除了〈POWER〉、〈HOME SWEET HOME〉、〈CROOKED〉等歌，他也提到BIGBANG明年將迎接20週年，「明年是我們20週年，我們正在準備明年4月美國科切拉音樂節，會很忙，這也是我們明年第一個BB官方舞台。我會在那裡，不再是一個人（上舞台）。」粉絲則在台下大喊：「你現在也不是一個人！」GD聽到也暖心回應：「我現在也不孤單，我會跟這些男孩們再回來。」再次預告BIGBANG明年合體活動，掀起粉絲熱烈尖叫聲。

GD預告BIGBANG明年迎接20週年，並預告明年會再合體活動。。（圖／讀者提供）

GD今再次感謝粉絲們的支持，他在talking環節提到，「人生中很多快樂，好像到處都有，但其實很難去找到自己需要的幸福跟快樂。但我找到了，我真的很開心。每一個人都聚集在一起。」接著又幽默補充：「every single（每個瞬間） Im single（我也單身）哈哈！」

GD感性感謝粉絲的支持。（圖／讀者提供）

演唱會尾聲他唱到〈UNTITLED〉時，粉絲則頻喊「Don’t Go!」也有粉絲大喊「龍哥」，他也用中文回應「我龍哥！」反應十分可愛。他也稱讚台下粉絲：「you guys可愛」，並預告：「明年見！明年還有更多帥哥！」

