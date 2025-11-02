直擊／GD大巨蛋甜蜜撩粉「跟我回家！」 舞台出意外耳機掉縫隙狂拉

【緯來新聞網】「韓流天王」G-DRAGON 六日一連兩天在大巨蛋開唱，共吸引8萬名粉絲到場，小S、派翠克、林心如等人都來朝聖。GD今狀態頗佳，一出場就獻唱〈POWER〉、〈HOME SWEET HOME〉掀起全場觀眾尖叫聲。他開心用中文打招呼，嗨喊：「好久不見」、「見到你們很高興」、「我是G-DRAGON 權志龍。」並表示今天是安可場最終日，「歡迎各位來到我的家，見到你們很高興！」

GD大巨蛋一連兩天開唱。（圖／讀者提供）

他今獻唱〈CRAYON〉、〈TODAY〉、〈CROOKED〉、〈TOO BAD〉等人氣歌曲，還不忘用中文撩粉，笑喊：「你去哪？跟我回家！」接著才又補充：「我開玩笑的！」全場4萬名粉絲享受舞台，不停歡呼嗨喊「龍哥」，尖叫聲持續了30多秒，他則率性地躺在舞台上，享受震耳欲聾的歡呼聲。

GD大巨蛋開唱，享受粉絲歡呼聲。（圖／讀者提供）

不過他隨性躺在舞台上時，耳邊的監聽耳機卻不小心卡進舞台縫隙中，讓他爬不起身。他發現後忍不住笑出聲，邊把耳機拉出來邊笑，花了好幾秒才成功解救耳機，成為今天意外小插曲。

GD躺在舞台上，耳機卻不小心卡進舞台縫隙。（圖／讀者提供）

