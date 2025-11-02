直擊／GD大巨蛋高喊：台北是我的家！「小S、林心如也來了」4萬人嗨翻

記者王培驊／台北報導

今（2）日是GD演唱會第二天，氣氛依舊相當熱烈。（圖／讀者提供）

韓國天王G-DRAGON（GD，權志龍）11月1日、2日在臺北大巨蛋開唱，舉行世界巡迴《Übermensch》的安可場，單場吸引4萬粉絲到場支持，今（2）日是演唱會第二天，氣氛依舊相當熱烈，好兄弟李洙赫連兩天都到場支持，現場更目擊到小S、林心如、派翠克和李聖傑等人都前來朝聖演唱會。而GD一開場就先帶來〈POWER〉、〈HOME SWEET HOME〉、〈GO〉等多首金曲。

GD用中文開心跟粉絲問候，掀起全場瘋狂。（圖／讀者提供）

GD接著開心跟粉絲問候，「好久不見，這是在台北的第二天，也是最後一天的安可場，這裡是我的家，歡迎來到我的家。」接著更用中文說：「見到你們很高興，我是G-Dragon，我是權志龍。」更喊話，「你們準備好party了嗎？」掀起全場沸騰。

不少粉絲大喊「龍哥」為他歡呼，讓GD相當開心。（圖／讀者提供）

GD穿著玫瑰套裝帥氣現身，接著在talking環節，GD更說出中文「你好」，掀起全場瘋狂，不少粉絲紛紛大叫「龍哥」，讓GD笑說「好了、好了」，超標準的中文讓粉絲又驚又喜。GD接著表示，時間真的過得很快，沒想到一下子就來到安可場了，希望大家一起享受。

