直擊／GD慶功吃金豬食堂 好友李洙赫愛相隨！吸千名粉絲搶拍
【緯來新聞網】G-DRAGON一連兩天在台北大巨蛋開唱，吸引8萬名粉絲到場朝聖。今（2日）結束演唱會後，稍早11點17分GD搭乘千萬邁巴赫豪車到韓式燒肉店「金豬食堂」慶功，同車的還有已經在台北待了近11天的好友李洙赫，兩人一前一後現身，現場吸引超過千名粉絲到場等待。
GD現身韓式烤肉餐廳慶功。（圖／粘湘婉攝）
GD 7月登小巨蛋連唱3天，當時就已經到金豬食堂慶功，這次唱完兩天大巨蛋也不例外，照樣到愛店大啖美食。GD今搭豪車現身餐廳，原本座車想倒車停在餐廳門口，被餐廳工作人員阻止，GD一身輕便，身穿淺藍米奇Ｔ，搭配奶茶色毛衣，一身輕便現身，邊走邊撥了撥頭髮，並揮手向旁邊粉絲打招呼，短短15秒就走進餐廳，仍舊吸引在場粉絲尖叫聲不斷。而好友李洙赫則從另一邊車門下車，跟著GD身後，戴著帽子低調進了餐廳。
GD現身韓式烤肉餐廳，現場吸引死忠粉絲搶拍。（圖／攝影中心攝）
GD結束大巨蛋開唱到餐廳慶功，好友李洙赫也同行。（圖／攝影中心攝）
為了迎接GD到來，以及場外等待的千名粉絲，餐廳出動超過10名工作人員組成人牆，韓國與台灣保鏢則維持現場秩序，不斷請粉絲往後，不要站在馬路上，現場還有粉絲等到腳軟，警察幫忙維持秩序，顯見GD的超高人氣。
更多緯來新聞網報導
其他人也在看
直擊／全場最幸運！GD化身大巨蛋工讀生 挑眉一笑炸了
直擊／全場最幸運！GD化身大巨蛋工讀生 挑眉一笑炸了EBC東森娛樂 ・ 10 小時前
小S低調現身朝聖GD大巨蛋演唱會 林心如、派翠克也來了
韓國天王G-DRAGON（簡稱GD，本名權志龍）最新「Übermensch」巡演安可場本周末在台北大巨蛋連唱2天，共吸引約8萬人次進場，今（2日）是演出第二天，除了好友李洙赫再度到場力挺外，小S、林心如、李聖傑、派翠克、廖人帥、陳珮騏等台星也等人紛紛現身朝聖。中時新聞網 ・ 10 小時前
直擊》李洙赫不要太愛！連2天赴大巨蛋看好友GD演唱會
韓國男團BIGBANG隊長G-DRAGON（簡稱GD，本名權志龍）「Übermensch」巡演安可場本周末在台北大巨蛋連唱2場，2天共吸引約8萬人次朝聖，今（2日）是演出第二天，台下除滿滿粉絲外，也出現熟悉身影，好友李洙赫再次低調現身力挺，開場前就被粉絲捕捉到坐在3樓觀眾席，兄弟情誼令人稱羨。中時新聞網 ・ 11 小時前
直擊／GD親口喊「BIGBANG FOREVER」大巨蛋4萬粉全瘋狂 心情好秀中文「跟我回去」
韓流天王G-Dragon（GD，權志龍）於1、2日連兩天再臺北大巨蛋舉辦「G-DRAGON 2025 WORLD TOUR [Übermensch] IN TAIPEI : ENCORE」演唱會，單場吸引約4萬人到場一睹巨星風采。成為首位在大巨蛋開專場演唱會的南韓男歌手，好友李洙赫自上周來台參加台北時裝週之後，就停留在台灣多日，這兩天也到場支持好友，加上之前的小巨蛋場次，也就是台灣5場GD演唱會全勤0缺席！鏡報 ・ 8 小時前
GD權志龍開唱Day1！大巨蛋、松菸人潮爆 小小GD穿MAMA舞台裝
韓國天王GD權志龍，今晚(1日)起在大巨蛋舉行演唱會，不少粉絲穿著偶像同款穿搭朝聖，而周邊快閃店，湧入上千名粉絲排隊入場，更是加開90個櫃台結帳。TVBS新聞網 ・ 1 天前
直擊／GD深夜現身金豬食堂！穿米奇上衣超萌 摯友李洙赫「全程愛相隨」
南韓天王 G-DRAGON（GD，權志龍）在台北掀起熱潮！他於11月1日、2日連兩天登上台北大巨蛋舉行《Übermensch》世界巡演安可場，兩天共吸引8萬粉絲朝聖。結束第二場演唱會後，GD延續7月小巨蛋開唱時的習慣，再度前往韓式燒肉名店「金豬食堂」舉辦慶功宴，讓全場粉絲陷入瘋狂。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
李洙赫驚喜現身G-DRAGON演唱會！粉絲急尋身影 一小時後消失…蹤跡曝光
[FTNN新聞網]實習記者藍彥欣／台北報導韓國知名歌手權志龍G-DRAGON（GD）於11月1、2日在臺北大巨蛋舉辦巡演《Übermensch》安可場演唱會，他的好友李洙赫...FTNN新聞網 ・ 18 小時前
直擊／GD大巨蛋開唱撩4萬粉「愛我嗎」 上演撥髮秀許願再來一次：想繼續看到你們
【緯來新聞網】「韓流天王」G-dragon （GD)相隔114天，今再次重返台灣演出，站上大巨蛋開唱緯來新聞網 ・ 1 天前
秋冬流行有跟上？ 外套都愛「寬鬆」 穿搭仔：藏肉又舒服
秋冬流行有跟上？ 外套都愛「寬鬆」 穿搭仔：藏肉又舒服EBC東森新聞 ・ 8 小時前
飲食都市傳說：營養師揭密橄欖油高溫禁忌 肉雞激素與黃豆致癌謠言
【健康醫療網／記者趙正瑋報導】許多民眾在挑選食材時，常因網路流傳的片面資訊而對健康食物產生誤解。從橄欖油、肉雞到豆製品，這些日常常見的食材，其實都背負了「不必要的罪名」。營養師徐慈家指出，只要掌握正確烹調方式與攝取原則，不但能安心享用，還能發揮保健功效。 橄欖油不只能涼拌 高溫烹調同樣安全 市面上許多人認為橄欖油只能用於涼拌，否則加熱後容易變質產生有害物質。徐慈家營養師表示，其實這是長期被誤傳的觀念。橄欖油的發煙點可達攝氏190至200度，而日常家庭烹飪如炒菜、煎、炸等溫度多介於120至180度之間，仍在安全範圍內。 橄欖油主要成分為單元不飽和脂肪酸（Omega-9），同時含有天然抗氧化多酚與維生素E，可幫助減少氧化壓力、維持血管彈性。相較於動物性油脂，橄欖油能有效降低低密度膽固醇（LDL），有助於心血管保健。徐慈家營養師建議，日常烹飪可依料理需求選擇不同等級的橄欖油，初榨橄欖油適合涼拌或低溫煎炒，精製橄欖油則可安心用於高溫烹調。 肉雞無生長激素問題 炸雞風險在高溫油脂 網路上流傳「肉雞為了長得快被注射生長激素」的說法，長期引起消費者疑慮。徐慈家營養師解釋，實際上，這項指控並不符合現代健康醫療網 ・ 18 小時前
南韓網紅帥到被以為是「AI生成」！IG粉絲突破400萬，撕漫級顏值太超現實！
在 Instagram 查看這則貼文...styletc ・ 1 天前
女子10年不摘手鐲…長胖驚見「嵌入肉裡」！醫師警告：再晚一步恐截肢
福建一名女子手腕長期佩戴銀手鐲與串珠獎金10年，然而多年過去，隨著體重增加，女子被飾品勒得越來越緊卻毫未察覺，直到手腕紅腫、化膿就醫，才驚見飾品已經嵌入肉中。醫師指出，首飾的長期壓迫摩擦，讓女子感染、引發慢性發炎，若不處理恐危及生命。鏡報 ・ 14 小時前
平成怪物級懸案破了！為亡妻耗盡千萬積蓄，癡情丈夫「凍結血案現場」26年 DNA鑑定揪出真兇前，69歲老婦決定投案
一樁凍結26年光陰的名古屋殺人懸案，終於在橫跨平成與令和年代後宣告偵破。32歲的家庭主婦高羽奈美子1999年在自家公寓慘遭利刃刺殺，身旁只有她年僅兩歲的幼子。這起案件因線索稀少、兇手人間蒸發，成為日本最著名的「未解決事件」。2025年10月31日，愛知縣警方宣布逮捕69歲的嫌犯安福久美子，所有的謎團似乎都指向一個令人難以置信的源頭：她竟是被......風傳媒 ・ 15 小時前
小S穿GD周邊帽T追星 李洙赫連2天大巨蛋打卡
韓國天團「BIGBANG」隊長G-DRAGON（GD，權志龍）今（11╱2）續攤臺北大巨蛋舉辦「Übermensch」世界巡演安可場，20年好友「江南太子」李洙赫也連2天報到，就連小S（徐熙娣）也穿著GD周邊帽T朝聖，林心如、派翠克、林美秀、李聖傑等人也到場追星，聽著4萬名「FAM」（粉絲名稱）喊著「龍哥」，GD萌喊：「龍哥，我知道，大哥。」太報 ・ 10 小時前
中國河南滅門血案 竟是麻吉偷鑰匙殺全家
[NOWnews今日新聞]中國河南鄭州中牟縣發生一起駭人聽聞的滅門慘案，一名男子出差在外，家中的妻子與兩名年幼子女慘遭殺害。令人不寒而慄的是，涉嫌行兇者竟是他從小一起長大的摯友，疑因貪念偷配鑰匙潛入屋...今日新聞NOWNEWS ・ 6 小時前
果然等GD！李洙赫來台活動不回家 曬場內照享受演唱會
果然等GD！李洙赫來台活動不回家 曬場內照享受演唱會EBC東森娛樂 ・ 1 天前
粿粿淚訴「生產費自己處理」！范姜曝做「這些事」感謝太太辛勞：真無奈
前啦啦隊隊員粿粿，今（1日）以17分鐘的自錄影片，說明與范姜彥豐在婚姻中遇到的各種狀況，這些婚姻中會遇到的瑣事一件件的堆積，成了壓垮駱駝的稻草。不過於粿粿的說詞，范姜彥豐晚間也做出回應，怒噴粿粿「留點口德」，對於粿粿直指「生產費、月子中心自己想辦法」，范姜也還原真相。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
一件單價破10萬！黃仁勳揪南韓2巨頭嗑炸雞 「老么」全場穿最貴
南韓三星電子會長李在鎔、現代汽車集團會長鄭義宣與輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳，9月30日晚間現身首爾江南三成洞知名...聯合新聞網 ・ 1 天前
2PM玉澤演宣布喜訊！與交往多年女友約定「共度餘生」 明年春天完婚
[FTNN新聞網]實習記者王保伶／綜合報導南韓二代男團2PM成員玉澤演今（1）日在個人社群平台宣布結婚喜訊，向粉絲報告「遇到共度一生的人」，將與交往多年的圈...FTNN新聞網 ・ 1 天前
「習李會」登場！習近平贈小米手機 李在明幽默問：安全嗎？
中國國家主席習近平與南韓總統李在明於1日在APEC非正式領袖峰會期間舉行場邊會談，這是習近平相隔11年後再度訪韓。期間雙方互贈禮品，氣氛十分融洽，李在明贈送習近平一具榧木製圍棋盤及珍珠母貝鑲嵌漆器圓盤台視新聞網 ・ 14 小時前