直擊／GD慶功吃金豬食堂 好友李洙赫愛相隨！吸千名粉絲搶拍

【緯來新聞網】G-DRAGON一連兩天在台北大巨蛋開唱，吸引8萬名粉絲到場朝聖。今（2日）結束演唱會後，稍早11點17分GD搭乘千萬邁巴赫豪車到韓式燒肉店「金豬食堂」慶功，同車的還有已經在台北待了近11天的好友李洙赫，兩人一前一後現身，現場吸引超過千名粉絲到場等待。

GD現身韓式烤肉餐廳慶功。（圖／粘湘婉攝）

GD 7月登小巨蛋連唱3天，當時就已經到金豬食堂慶功，這次唱完兩天大巨蛋也不例外，照樣到愛店大啖美食。GD今搭豪車現身餐廳，原本座車想倒車停在餐廳門口，被餐廳工作人員阻止，GD一身輕便，身穿淺藍米奇Ｔ，搭配奶茶色毛衣，一身輕便現身，邊走邊撥了撥頭髮，並揮手向旁邊粉絲打招呼，短短15秒就走進餐廳，仍舊吸引在場粉絲尖叫聲不斷。而好友李洙赫則從另一邊車門下車，跟著GD身後，戴著帽子低調進了餐廳。

廣告 廣告

GD現身韓式烤肉餐廳，現場吸引死忠粉絲搶拍。（圖／攝影中心攝）

GD結束大巨蛋開唱到餐廳慶功，好友李洙赫也同行。（圖／攝影中心攝）

為了迎接GD到來，以及場外等待的千名粉絲，餐廳出動超過10名工作人員組成人牆，韓國與台灣保鏢則維持現場秩序，不斷請粉絲往後，不要站在馬路上，現場還有粉絲等到腳軟，警察幫忙維持秩序，顯見GD的超高人氣。

更多緯來新聞網報導

黃子佼又遭控性侵未成年 孟耿如深夜關閉臉書

楊繡惠被徐乃麟罵「賤」氣哭！雙方摯友胡瓜夾在中間說話了