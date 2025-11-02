直擊／GD深夜現身金豬食堂！穿米奇上衣超萌 摯友李洙赫「全程愛相隨」

記者王培驊／台北報導

南韓天王 G-DRAGON（GD，權志龍）在台北掀起熱潮！他於11月1日、2日連兩天登上台北大巨蛋舉行《Übermensch》世界巡演安可場，兩天共吸引8萬粉絲朝聖。結束第二場演唱會後，GD延續7月小巨蛋開唱時的習慣，再度前往韓式燒肉名店「金豬食堂」舉辦慶功宴，讓全場粉絲陷入瘋狂。

GD演唱會結束後前往金豬食堂。（圖／SNG小組 杜志明攝影）

金豬食堂日前就在臉書公告「包場」，早已引發歌迷高度警覺，晚間9點前現場就被人潮擠爆，甚至排到對街與公園。為維持秩序，店家出動超過10名員工拉人牆，警方也在場協助。韓國保鑣更親自出面，用英文請現場粉絲後退注意安全，並向配合的歌迷致謝。

GD搭乘千萬等級的賓士邁巴赫抵達現場。（圖／SNG小組 杜志明攝影）

到了深夜11點多，GD終於現身，搭乘千萬等級的賓士邁巴赫抵達現場，保鑣確認動線後，GD隨即率性撥著頭髮、穿著「米奇上衣」進入餐廳，模樣俏皮又有型。緊接著，他的摯友、韓星李洙赫也從另一側車門下車，默默跟隨在他身後，一同步入店內。

GD的好兄弟李洙赫也從另一側車門下車，默默跟隨在他身後。（圖／SNG小組 杜志明攝影）

現場氣氛沸騰到最高點，近千名粉絲高喊「龍哥！」，GD雖未與粉絲互動，但全程帥氣指數爆棚，現場尖叫聲不斷，人氣火燙不減。金豬食堂過去就是GD的愛店之一，他在7月小巨蛋演唱會結束後，也曾包下該店慶功。店內至今仍掛著印有「雛菊」圖案的簽名板，被視為「鎮店之寶」。此次他再度現身同一地點，讓粉絲笑稱：「這家店根本是GD台北分部！」

金豬食堂外吸引破千名粉絲守候，餐廳出動人力圍起人牆。（圖／SNG小組 杜志明攝影）

金豬食堂外吸引破千名粉絲守候，餐廳出動人力圍起人牆。（圖／SNG小組 杜志明攝影）

