直擊／GD臺北大巨蛋D1！超萌中文口音回粉：我知道啊 自爆「初吻」隨即喊NO

韓國天王GD（G-DRAGON，權志龍）11月1日、2日一連兩天登上台北大巨蛋，舉辦《G-DRAGON 2025 WORLD TOUR [Übermensch] in TAIPEI》安可場，成為首位站上大巨蛋舉辦專場演唱會的韓國男歌手，單場吸引約4萬名粉絲進場朝聖。而首日他就以無與倫比的舞台魅力，讓現場氣氛熱烈到幾乎要將大巨蛋的屋頂掀翻！

GD台北大巨蛋開唱震撼全場。（圖／讀者提供）

GD以〈POWER〉和〈HOME SWEET HOME〉瞬間點燃全場熱情，隨後他笑著掃視全場，高呼：「歡迎來到這場演出！你們當中有一些人，上一場演唱會也有來，我看到你們了！」當他問及「對於每一位有參加上一場演唱會的人，舉起你們的手」時，現場爆發出震耳欲聾的尖叫聲，無數雙手高高舉起，接著他清唱了一小段〈HOME SWEET HOME〉，隨後又不斷詢問「你們愛我嗎？」引爆粉絲的熱情回應，尖叫聲此起彼伏。

GD演唱〈POWER〉點燃粉絲熱情。（圖／讀者提供）

而在結〈GO〉、〈ONE OF A KIND〉表演之後，他在TALK環節中也用十分可愛的語氣，以中文介紹自己是「權～志龍，我是G-DRAGON」，並回憶到開唱前一晚，正是他去年睽違7年的王者歸來紀念日，更表示這次的表演不會是在臺北的最後演出，「我真的很高興在這裡見到你們」。

緊接著天王一連帶來〈BONAMANA〉、〈BUTTERFLY〉、〈CROOKED〉、〈TAKE ME〉與〈TOO BAD〉等人氣曲目，展現多變的音樂風格與舞台魅力。隨後的TALK環節，他回憶起與粉絲的19年時光，細數「第一印象、第一個字、初戀、第一階段、第一張專輯、第一次巡迴、第一步、第一次經驗、初吻」，每說一句，台下粉絲的回應就越熱烈，尤其在講完「初吻」，還幽默地補充了一句「NO」，引來全場哄笑。

GD是首位站上大巨蛋舉辦專場演唱會的韓國男歌手。（圖／讀者提供）

GＤ也談到BIGBANG明年即將迎來20週年，4月將在科切拉音樂節（Coachella）登場，這不僅是他個人的舞台，更是BIGBANG的官方回歸。他強調：「不只我一個人，不再一個人，將會很好玩的！」這番話讓粉絲的情緒達到沸點，尖叫聲幾乎蓋過了麥克風的聲音。

而在他準備演唱〈DRAMA〉時，意外與粉絲們玩起了燈光控制的小遊戲，隨著他一句「關燈」，全場燈光應聲熄滅，又在他喊「讓燈光開啟」時重新亮起，讓他不斷發出讚嘆聲，更笑說：「我之前不知道這件事，終於我得到了這能力！」

GDRAGON在TALK環節時不時會講出中文，口音非常可愛。（圖／讀者提供）

安可部分同樣精彩，在演唱〈THIS LOVE〉和〈I BELONG TO YOU〉時，他也搭上雛菊花車，與粉絲近距離接觸，讓粉絲感受到他對音樂與支持者的深情。當他介紹樂隊與舞者時，現場掌聲不斷，最後他也表示「今天真的玩得很開心」，當聽到台下粉絲依依不捨地高喊「FOREVER」時，他也回應「FOREVER」，並用中文說到「我知道啊」！讓全場忍不住笑出聲來，而最後一首〈UNTITLED〉則成為整場演出的完美句點。

