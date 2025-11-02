直擊／GD親口喊「BIGBANG FOREVER」大巨蛋4萬粉全瘋狂 心情好秀中文「跟我回去」

GD在臺北大巨蛋開唱。讀者提供

韓流天王G-Dragon（GD，權志龍）於1、2日連兩天再臺北大巨蛋舉辦「G-DRAGON 2025 WORLD TOUR [Übermensch] IN TAIPEI : ENCORE」演唱會，單場吸引約4萬人到場一睹巨星風采。成為首位在大巨蛋開專場演唱會的南韓男歌手，好友李洙赫自上周來台參加台北時裝週之後，就停留在台灣多日，這兩天也到場支持好友，加上之前的小巨蛋場次，也就是台灣5場GD演唱會全勤0缺席！

GD戴著皇冠搭配身穿花朵拼接短板外套，搭乘升降舞台展開演唱會，從第一秒就稱霸整個臺北大巨蛋。開場GD便用中文問候：「好久不見。」並且表示這是台北安可場演唱會第二天，也是最後一天。接著用英文說道：「This is my home.」令全場粉絲陷入瘋狂！中文吶喊：「我愛你們！」更是讓全場粉絲躁動不停。GD今天還用中文說：「見到你們很高興，我是權志龍。」

GD今天看起來心情很好。讀者提供

在演唱完〈GO〉、〈ONE OF A KIND〉之後，全場粉絲吶喊「龍哥」，GD靦腆回應：「我知道。」與粉絲一來一往互動十分有趣。

演唱途中，GD還對著攝影機放鬆親吻，全場無論男生女生都著迷不已。在演唱完〈BONAMANA〉、〈BUTTERFLY〉之後，GD換了件外套，喝了口水，戴上太陽眼鏡，帥度爆表，不愧是時尚代表。

演唱到〈WHO YOU〉時，GD在台上忘情舞蹈，讓看的人也都受到感染，沉醉在音樂與巨星的表演氣氛之中。演唱會進行到〈HEART BREAKER〉時，GD換上了一身銀光閃閃的西裝，BEATBOX演出，粉絲們很喜歡，反應相當熱烈。

在經過一連串經典歌曲表演後，GD特地用中文問大家：「怎麼樣？」Talking環節時，GD坐在地上，用雙手加「雙腳」鼓掌，可愛的模樣讓粉絲狂尖叫，玩得太開心還不小心把麥克風甩出去，撿回來後還問麥克風：「還好嗎？好好好。」

接著全場4萬人不斷喊著「龍哥」，GD躺在地上享受歡呼。一下「玩燈光」跟粉絲互動，一下玩手套，就像個小孩子一樣。他說：「我準備了一點特別的⋯⋯」欲言又止，但顯得心情相當好。接著他提到了自己前陣子獲頒韓國文化藝術獎「文化勳章」的事，表示重要的是有各位粉絲。

GD談到，2026年4月BIGBANG將登上科切拉，「BANG! Who ready?」他喊道「BANG BANG BANG」，全場歡呼，他提醒大家，千萬別錯過。台下有粉絲大喊，他聽不懂說了什麼，於是對著後台說，「Give them mic.」十分逗趣。他還提到了「BIGBANG FOREVER」，全場粉絲都瘋了！

台下粉絲狂告白，但他在台上聽不清楚，於是裝出煩躁的表情，逗笑粉絲。還說「You guys talk too much.」也趁機秀了幾句中文「你去哪」、「跟我回去」，粉絲一聽超樂！

安可環節，GD搭著花車繞場、丟送海報，身後背著巨大雛菊手燈造型氣球，從花車跳舞到台上，帶來了〈THIS LOVE〉、〈1 YEAR〉、〈I BELONG TO YOU〉。最後他自信大喊：「I’m the one.」為今晚演出畫下一個火熱的句點。



