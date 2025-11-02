直擊／GD開唱連3事故！「卡在舞台中間」 無奈只給左邊讚

南韓天王GD（G-Dragon，權志龍）《Übermensch》大巨蛋舉辦安可演唱會。（圖／讀者提供）





南韓天王GD（G-Dragon，權志龍）在臺北大巨蛋舉辦《Übermensch》安可演唱會，今（2日）末場玩的十分盡興，在第三段演出〈TOO BAD〉後，開心的享受歡呼聲，不過卻出現三次事故，讓他不斷用中文直呼：「對不起對不起！」

南韓天王GD（G-Dragon，權志龍）躺在大巨蛋舞台，起身時因耳機掉下去一度起不來。（圖／讀者提供）

南韓天王GD（G-Dragon，權志龍）躺在大巨蛋舞台，起身時因耳機掉下去一度起不來。（圖／讀者提供）

帶來〈BULLSHIT〉、〈TAKE ME〉、〈TOO BAD〉之後，開始享受全場歌迷歡呼聲的GD，不小心掉了手上的麥克風，「碰」的一聲把他自己下的不輕，撿起麥克風時候還不斷說著「對不起對不起」，接著測試麥克風時候，也如同哄小孩一樣，說著：「好嗎？」、「say好好」，確定耳機裡面聽得到麥克風的聲音後，才放心說了：「OK！」享受舞台的他，還在全場「龍哥」的呼喊聲中，躺在了舞台中間，不過要起身時候，監聽耳機卻卡在了台上，讓他再度卡住。

廣告 廣告

並提及了明年BIGBANG將迎接20週年，他和成員們也將回歸，雖然他也不知道會在哪裡演出、什麼時候回歸，但他確定已經準備好，並也提及4月他們會一起站上Caochalla音樂節，並喊出了「BANG！」這時候台下開始喊，他摘下耳機「蛤？」聽清楚後也跟著粉絲一起喊「BIGBANG FOVEVER」，不過也強調BIGBANG不是他的，他只是其中一員。

GD在TALK環節時候，因右邊粉絲過於激動，讓他無奈說說要把麥克風給右邊的粉絲。（圖／讀者提供）

GD在TALK環節時候，因右邊粉絲過於激動，讓他無奈說說要把麥克風給右邊的粉絲。（圖／讀者提供）

不過疑似因為右邊粉絲過度激動，讓GD有些無奈的說要把麥克風給右邊的粉絲，表達自己有些困惑，「我可以說嗎？OK？」還給了左邊粉絲們讚，才提及自己已經享受粉絲們的愛戴19年，對於一直陪伴或是新的粉絲都感覺到感謝，說要帶來最後一首歌曲時候，還突然說「你去哪？」、「跟我回去」接著說到開玩笑的，但也表達了是不是最後一首取決於粉絲們。

【更多東森娛樂報導】

王子生日秀恩愛！「第13照片藏玄機」 藏與粿粿定情日

BLACKPINK愛鞋是台灣品牌 世巡「泰國場」也穿

果然等GD！李洙赫來台活動不回家 曬場內照享受演唱會