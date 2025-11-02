直擊／GD預告BIGBANG回歸嗨喊「forever」 粉絲大巨蛋隔空互槓吵架

【緯來新聞網】「韓流天王」G-DRAGON 六日一連兩天在大巨蛋開唱，今（2日）一連獻唱〈CRAYON〉、〈TODAY〉、〈CROOKED〉、〈TOO BAD〉等人氣歌曲，他也提到BIGBANG即將迎接20週年，並預告粉絲：「我們已經準備好了。」並大喊：「BIGBANG Forever！」

GD一連兩天在大巨蛋開唱。（圖／讀者提供）

他今也表示，距離他去年登上MAMA舞台已經1週年，「這場旅程是從2024年MAMA舞台開始，後面還有〈GOOD DAY〉活動」，並再次預告BIGBANG正在準備明年4月的美國科切拉音樂節，「我們準備好了，BANG BANG BANG！」並暗示有特別的活動，「如果你們有興趣，千萬不要錯過。」台下粉絲則歡呼：「BIGBANG forever！」他也附和粉絲說「BIGBANG forever，但你知道BIGBANG 不是我的，我是其中一員。」

GD附和粉絲說「BIGBANG forever」。（圖／讀者提供）

不過今也發生尷尬插曲，準備進安可環節前，他原想跟台下粉絲聊聊天，但粉絲歡呼太熱烈，他露出無奈笑容，笑喊：「應該要給你們麥克風的！我很想知道你們在說什麼。」接著又補充：「先讓我說完。」還有粉絲大喊：「權志龍我愛你！」數度打斷台上GD講話，另外一區粉絲則大喊：「閉嘴」，氣氛有些尷尬。

GD開始表示距離MAMA回歸已經一週年。（圖／讀者提供）

演唱會尾聲，他則換上聖誕風浴袍，背上背著巨型雛菊手燈，搭上雛菊花車繞場，嗨唱〈UNTITLED〉與粉絲們近距離接觸。演唱會結束後，他還被粉絲意外捕捉，開著舞台車出現在舞台側邊，出現短短數秒就回去後台，為大巨蛋演出畫下完美句點。

GD大巨蛋安可時，帶著雛菊手燈出場。（圖／讀者提供）

