（直擊）GD、李洙赫愛相隨！共乘千萬豪車抵金豬食堂 千人朝聖粉絲等到腿軟

〔記者廖俐惠／台北報導〕韓流天王GD權志龍今天(2日)結束在臺北大巨蛋兩天的演出，晚間一如預期現身位於南京東路上的金豬食堂，現場吸引千人聚集。GD、李洙赫在深夜11點16分搭乘邁巴赫千萬豪車抵達金豬食堂，一前一後進入餐廳。

GD身穿米奇T恤現身。(記者王文麟攝)

GD抵達金豬食堂。(記者王文麟攝)

GD與今年7月開唱時一樣，同樣選在金豬食堂舉行慶功宴，今晚他身穿「米奇」T恤現身，下車時腳還被勾了一下，隨後快步走入餐廳內，好友李洙赫則是深色裝扮露面緊跟在後。在GD抵達前，餐廳還出動多名餐廳員工，韓國保鑣還用英文向粉絲大喊「往後退5步」，台灣保全則希望大家退到人行道，以確保安全。

廣告 廣告

GD下車時腳還勾了一下。(記者王文麟攝)

GD從邁巴赫豪車下車。(記者王文麟攝)

GD的舞者、樂手們早在晚間10時許陸續抵達金豬食堂，隨著時間越來越晚，警方也出動維持秩序，請粉絲開道讓粉絲通過，金豬食堂的員工也再次叮囑粉絲：「藝人來不要往前衝，安全為主！」目測身高190公分的韓國保鑣雙手合十向粉絲說「Thank You!」不過倒是有粉絲不堪久候，竟然當眾腿軟，嚇得保鑣一擁而上，該名女粉絲也到旁邊休息。

李洙赫愛相隨，緊跟在GD。(記者王文麟攝)

GD進入金豬食堂前還撥頭髮。(記者王文麟攝)

【看原文連結】

更多自由時報報導

黃明志4毒品陽性！護理師女神浴缸亡「命案內情全曝光」

又在台灣看！李洙赫朝聖GD演唱會 打卡大巨蛋挺好友

直擊！GD爸爸現身大巨蛋 同場台粉見證巨星魅力

（直擊）GD假扮大巨蛋工讀生 4萬台粉嗨喊：龍哥！

