直擊／ITF史上規模最大日本館開張！全展區攤位多達1600個 超殺機票、住宿優惠一次看

ITF台北國際旅展今（7）日起盛大開幕，今年參展國家、城市數目更創下歷年新高。總統賴清德致詞時細數政府多項措施讓民眾的可支配所得增加了，民眾有錢、有錢就可以多用於觀光旅遊。今年ITF台北國際旅展的日本館規模創下歷年新高，記者現場直擊，今日一開放民眾入場，就有許多蜂擁到日本各縣市、鐵道公司及旅宿業者的攤位了解最新旅遊資訊，也忙著填問券、換禮品。

記者現場直擊，今日一開放民眾入場，就有許多蜂擁到日本各縣市、鐵道公司及旅宿業者的攤位了解最新旅遊資訊，也忙著填問券、換禮品。（圖／記者盧逸峰攝）

ITF台北國際旅展籌備委員會主任委員葉菊蘭則表示，ITF堪稱與ITB柏林旅展、WTM倫敦旅展並列世界三大旅展之一，為亞太地區重要的旅遊交流平台。今年展會規模擴大，集結123個國家及城市、還有多達1600個攤位。

葉菊蘭強調，台灣2024年出境旅遊1,685萬人次、國旅2.2億旅次，整體旅遊支出逾新台幣1.4兆元，展現強勁觀光動能。本屆匯集部落、客庄、文化、生態等主題遊程，並由航空公司、郵輪、飯店、旅行社等旅遊供應鏈夥伴推出多元產品，滿足各族群需求。ITF將與台灣觀光產業持續進化，讓台灣人走進全世界，也讓世界走進台灣。

今年航空公司鎖定新興市場與熱門航點推出展場限定加碼，中華航空、長榮航空、星宇航空、台灣虎航、國泰航空、日本航空、越南航空及越捷航空獨立參展，另有多家航空與國家館共同展出，讓民眾逛一圈就能比價、現場開票、現場抽獎。長榮航空以「這個世界就是我的遊樂園」為主軸，規劃達拉斯、釜山景點的AI生成拍照區，展示第四代豪華經濟艙座椅。

台灣虎航等多家航空與國家館共同展出，讓民眾逛一圈就能比價、現場開票、現場抽獎。（圖／記者盧逸峰攝）

日本航空推出台北至日本來回機票未稅7,700元起；星宇航空祭出全航線85折起，活動期間消費滿2萬元至展場出示證明，可抽亞洲區不限航點商務艙來回機票、星野集團住宿券等好禮；達美航空主打直飛西雅圖來回85折起；中華航空則配合12月初鳳凰城開航，全航線推出最低76折起，讓民眾用ITF旅展價飛向世界。

日本館今年規模創新高，從各地最新旅遊資訊、套裝行程、自由行配套、門票與交通券到滑雪、溫泉、賽車、火山旅遊、主題樂園、百貨購物等主題一應俱全；「美國館」自2017年後再度以國家館名義參展，天天抽機票，四天合計送出5張機票，最大獎為「台北-美國不限航點」來回機票一張。

同樣熱門的韓國館打造「朴寶劍zone」，還原全羅南道紫島打卡點，完成互動即可獲得拍立得體驗，留下與寶劍的專屬合影，也推出「天天送機票」活動，週末兩日下午大韓航空再加碼送指定航線機票；每日韓食教學與試吃，讓民眾直接品味韓國文化；泰國館端出多項好康，包含曼谷萬元有找，每人最高省一萬、更有「曼谷芭達雅經典遊」現場下單第二人免費等ITF旅展限定優惠。

日本館今年規模創新高，從各地最新旅遊資訊、套裝行程、自由行配套，還有文化體驗。（圖／記者盧逸峰攝）

今年ITF也把台灣的山海人文與在地玩法通通帶進展場。交通部觀光署「國家風景區旅遊亮點館」整合全台13處風景區與觀光圈，從阿里山日出、東海岸海景到馬祖島嶼慢活，推出主題遊程，食宿遊購行與限量好康一站到位；農業部結合農遊路線、季節產地與小農展售，呈現多元農村旅遊樣貌；客家委員會「客家館」，串聯客庄小旅行、飲食與文化體驗；故宮博物院以「故宮100+」結合 AI「命定特展」與「尋寶趣」互動，精品周邊展場限定９折。

屏東館以「恆春建城150」打造山海城意象，邀在地業者參展，遊程、伴手禮皆有，邀大家走進南國新風貌；金門館推打卡送禮、DIY、消費滿額禮，串連機酒自由行與「老兵召集令」、跳島新路線等特色遊程。現場更多在地主題策展串起山海生態、文化走讀、小鎮慢遊與溫泉節慶，提供展場限定優惠、路線諮詢與互動體驗。





