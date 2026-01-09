直擊》JENNIE來台大衣蓋頭躲起來！IVE同班機2成員親切揮手

JENNIE全程戴著墨鏡遮掩，並拿起手上的大衣遮住全身。（范揚光攝）

韓國女團BLACKPINK成員JENNIE繼去年10月隨團在高雄世運主場館舉辦演唱會後，相隔3個月再度踏上寶島，為參與「第40屆金唱片頒獎典禮」提前來台。她於典禮前一天下午搭機抵達桃園機場，並透過環宇商務中心以VIP方式入境，同班機抵台的還有韓國女團IVE。

JENNIE當天身穿灰色毛衣搭配牛仔褲，造型休閒簡約，抵達後全程戴著墨鏡遮掩，並直接坐上高爾夫球車離開，過程中發現有媒體拍攝時，更拿起手上的大衣蓋頭遮住全身，同班機抵台的IVE則由6位成員一同入境，從仁川機場出發時就已包緊緊，抵達桃園後分乘兩台車離開，其中Liz與Leeseo（李瑞）仍不忘親切地向鏡頭揮手致意，展現親和力。

JENNIE抵台準備參加隔天的金唱片。（范揚光攝）

典禮將於明（10日）在TVBS歡樂台及Disney＋全程直播，下午4點會有紅毯環節，正式開始時間是下午5點30分，沒買到票的觀眾也可以線上同樂。

