（直擊）JENNIE外套蓋頭好I人！IVE抵台備戰金唱片2成員揮手
〔記者劉信德、廖俐惠／桃園-台北報導〕韓國天團BLACKPINK的JENNIE、IVE今天(9日)下午搭乘OZ713班機抵達桃園機場，不過兩組藝人皆相當低調，坐上車並未對媒體鏡頭多加回應。
JENNIE在來台之前現身仁川機場，看起來心情很不錯，不但完全沒有任何偽裝，被稱讚「今天怎麼這麼漂亮，看起來只有22歲」時，還害羞回應：「我30歲。」來台後她抵達桃園機場，身穿灰衣、戴著墨鏡，身為大I人的她上車後更用外套遮住身體，隨後搭車離去。JENNIE堪稱明晚最大咖，極有可能在明晚的金唱片典禮擔任壓軸演出，這也是她繼去年11月在高雄世運主場館的專場演唱會後，再次來台。
女團IVE分坐兩輛車，同樣快步搭上車，面對現場粉絲以及媒體記者的拍攝，並未多做回應，不過成員Liz、Leeseo在車輛駛動後，也親切地揮動雙手。IVE來台表演多次，簡直可以參戰「灶咖大賽」，去年12月才到高雄世運主場館參加AAA頒獎典禮，相隔1個月又來到台北大巨蛋參加金唱片，令人期待。金唱片頒獎典禮電視由TVBS歡樂台42頻道轉播，網路直播為Disney+。
現場也意外接到女團FIFTY FIFTY，成員們看起來心情相當好，看起來活力滿滿。她們將於明天在台北西門町WESTAR舉辦首次海外粉絲見面會《2026 FIFTY FIFTY 1st Fan meeting in Taipei 〈Let's Play Tweny Party〉》。這是繼去年夏天在S2O Taiwan 潑水音樂節，以及 2025 年參與《We Are 我們的除夕夜》後，FIFTY FIFTY三度訪台，更是她們首度以專場形式與台灣粉絲「TWENY」進行近距離的甜蜜接觸。
