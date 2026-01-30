直擊／King＆Prince來了！百名粉絲熱情接機 永瀨廉、高橋海人愛心連發

記者王培驊／綜合報導

King & Prince來台，現場有大批粉絲接機。（圖／記者趙于瑩攝影）

日本STARTO娛樂旗下雙人男團King & Prince，為了參與《2026超級巨星紅白藝能大賞》錄製，今（30）日中午悄悄抵達台北松山國際機場。雖然主辦單位對抵台行程相當低調，仍擋不住粉絲消息靈通，現場聚集超過400名粉絲守候，只為親眼迎接兩人首度合體來台的歷史時刻。

King & Prince來台，現場有大批粉絲接機。（圖／記者趙于瑩攝影）

中午過後，松山機場到達大廳氣氛逐漸升溫，粉絲們手中緊握象徵成員色彩的黑色、黃色應援物，當身影一出現在出關口，現場瞬間爆出震耳欲聾的尖叫聲。兩名成員一邊揮手、一邊露出驚喜笑容，顯然被這股熱情迎接震撼到。

雖然有破百名粉絲到現場，不過大家都相當守秩序。（圖／記者趙于瑩攝影）

其中一位成員以全黑穿搭現身，外搭深色羽絨外套，走低調酷帥路線；另一位則選擇淺藍色系造型，搭配灰色毛帽，整體清爽又親切。雖然台北當天氣溫偏高，但比起太陽的熱度，顯然粉絲的歡呼聲更讓兩人感受到「被包圍的熱情」。

雖然有破百名粉絲到現場，不過大家都相當守秩序。（圖／記者趙于瑩攝影）

現場粉絲齊聲用中文大喊告白口號，讓兩人忍不住笑開，頻頻點頭回應，還依照粉絲要求，各自對著鏡頭比出臉頰愛心，瞬間引發新一波尖叫。站定位給媒體拍照後，兩人更主動用中文說出「謝謝大家」，誠意滿滿。更值得一提的是，整場接機過程秩序良好，粉絲全程依照規劃動線等候、歡呼，沒有推擠或失控場面，讓現場工作人員與媒體都頻頻點頭稱讚。

King & Prince來台，開心比愛心和粉絲打招呼。（圖／記者趙于瑩攝影）

事實上，這組日本人氣男團去年曾透過預錄方式登上台灣除夕特別節目，隔空陪伴歌迷過年，今年終於親自踏上台灣土地，也讓不少粉絲感動直呼「等了一年終於等到本人」。兩人明天將前往台北小巨蛋，參與《2026超級巨星紅白藝能大賞》節目錄製，這趟來台行程也被視為與台灣粉絲正式「見面解鎖」的重要一站。

