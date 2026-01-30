直擊》King ＆ Prince空降松機「400人熱情迎接」！見台粉一舉動露出羞笑

永瀨廉（右）、高橋海人首度合體來台，將參加《超級巨星紅白藝能大賞》的錄製。（杜宜諳攝）

日本星達拓娛樂（前身傑尼斯）人氣男團King ＆ Prince去年曾以預錄的方式登上春節除夕特別節目《超級巨星紅白藝能大賞》，今年本尊終於來到台灣，也是他們以團體身份首度造訪寶島，將參與明（31日）晚在台北小巨蛋的節目錄製，今（30日）中午12點半抵達松山機場，吸引400名粉絲熱情迎接，2位成員永瀬廉、高橋海人一出道就不忘親切揮手打招呼。

永瀨廉（左）、高橋海人親切向在場粉絲和媒體比愛心和揮手。（杜宜諳攝）

永瀬廉今頭戴黑色棒球帽，搭配深褐色外套，高橋海人則戴著灰色毛帽，以藍色外套搭配牛仔花紋褲，都沒有戴著口罩做遮掩，一見到粉絲就送上臉頰愛心等各式各樣的姿勢，聽到有位粉絲以用日文高喊「最喜歡廉海」，讓2人轉頭也露出羞笑，停留約1分半讓媒體捕捉畫面後才慢慢走向保母車，沿路也不斷揮手，到場的粉絲也都相當守秩序，並無發生任何推擠，都乖乖站在原定與偶像互動。

永瀨廉（右）、高橋海人都沒有戴上口罩遮掩，大大方方給粉絲看。（杜宜諳攝）

King ＆ Prince去年因行程安排，無法親自來台參加現場錄影，但仍以視訊訪問方式，透過台灣媒體向粉絲致意，高橋海人遺憾地說「我們也覺得很可惜」，更開心許願下次一定要親自來台灣表演給大家看，不只去年4月永瀬廉搶先以主演日劇《和富家少爺的戀愛太難了》為名首登寶島舉辦特別粉絲見面會，如今也終於達成一起來台演出的願望，讓粉絲相當期待。

