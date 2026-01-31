直擊/MOA開演前就熱情爆棚！TXT大巨蛋五人五色SOLO大秀魅力

韓國HYBE公司旗下人氣男團TOMORROW X TOGETHER（TXT）於1月31日、2月1日連續兩天站上臺北大巨蛋舞台，帶來出道以來第四次全球巡演《ACT : TOMORROW》的精彩表演，這除了是TXT首次登上臺北大巨蛋舞台，也是HYBE旗下男團在台灣的重要里程碑。

TXT在臺北大巨蛋帶來精彩表演。(圖/讀者提供）

演唱會開始前，台灣粉絲MOA就聚集在臺北大巨蛋位，應援團隊也籌劃了多項創意十足的應援活動，將大巨蛋內外打造成TXT的專屬天地。

才過中午就有許多粉絲聚集在臺北大巨蛋。(圖/記者鄧佩雯 攝)

演唱會以〈LO$ER=LO♡ER〉作為開場，與一般演唱會不同，成員們就在開始就搭著花車從兩邊登場，展現想貼近粉絲的心情，然竣更用中文大喊尖叫聲，點燃全場氣氛！

隨後帶來〈Wishlist〉、〈Blue Hour〉、〈Blue Orangeade〉及〈Love Language〉等熱門歌曲，讓全場MOA為之瘋狂。表演暫時告一段落，成員秀彬、休寧凱、机圭、然竣及太顯也一一向台下打招呼，接著演唱〈Over the Moon〉。

TXT展現高水準的表演實力，讓全場如痴如醉。（圖/讀者提供)

隨後TXT下台換上黑色勁裝，並表演〈Danger〉、〈Upside Down Kiss〉展現酷帥又性感的魅力。

在一段VCR結束後，全員再度換裝，用熱舞揭開下段序幕，接著演唱〈Growing Pain〉、〈Frost〉、〈Good Boy Gone Bad〉、〈Farewell, Neverland〉、〈Skipping Stones〉和〈0X1=LOVESONG (I Know I Love You)〉等受粉絲喜愛的曲目，完整呈現他們一路走來的音樂成長軌跡。

TXT五位成員在這次巡演中，帶來各自的solo舞台。（圖/讀者提供)

接下來迎來本次演唱會的一大亮點，那就是成員們的個人solo舞台。太顯帶來〈Bird of Night〉、秀彬演唱〈Sunday Driver〉、休寧凱獻上〈Dance With You〉、然竣表演〈Ghost Girl〉，而杋圭則帶來〈Take My Half〉，五位成員各自展現獨特的音樂魅力與才華。

