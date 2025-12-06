（直擊）NCT DREAM渽民請大巨蛋台粉吃火鍋！志晟被拱性感嚇壞：我要回家了

〔記者廖俐惠／台北報導〕韓團NCT DREAM昨天(6日)臺北大巨蛋開唱，他們火力全開帶來多首歌舞表演，7名成員更是中文連發，渽民還數度轉頭要辰樂給他打PASS，最後渽民竟以中文說：「請你們吃火鍋！」掀起全場粉絲尖叫聲。仁俊則透露，表演結束後要吃好吃的，且是威神V的揚揚幫忙準備的，可見雙方的好交情。

NCT DREAM的演唱會延遲40多分鐘開場，不過Mark、仁俊、Jeno、楷燦、渽民、辰樂、志晟一登場，全場粉絲全部都活過來了，他們以《BTTF》、《Déjà Vu》、《Ridin'》及《Boom》等歌曲開場，結果第二、三首歌，楷燦的麥克風就壞掉，可惜沒有聽到他的高音，所幸到《ISTJ》就恢復正常，仁俊完美高音嗨翻全場。

成員一一自我介紹，Jeno以中文表示：「大家好，我是小狗，大家想我們嗎？真的嗎？我也是！」渽民則看著大巨蛋表示，「今天這個空間很大，這麼多人來真的很謝謝你們，希望今天直到最後能夠玩得開心，希望今天無論是眼睛或者機器都可以收藏好好嗎？」接著他用中文說：「你們吃飯了嗎？不吃飯了？蛤不吃飯？沒吃飯不行，不好！多吃！知道了嗎？知道了嗎？」

Jeno還嗆他：「你真的懂剛剛是什麼意思嗎？」Jeno又用中文回應：「可以，是是是，不管怎麼樣直到最後都很開心，加油！加油！加油！」志晟則是邀請粉絲應援，結果粉絲不知道是沒聽懂還是沒準備好，似乎有些掉漆，還要志晟自己緩頰：「可能太久沒做了，忘記了那個感覺了吧！」事後Threads網友討論才得知，粉絲對於要回應「牛逼」還是「啊伊古」爭論不休。

辰樂非常感謝在台灣NCTzen來看演唱會，表示「你們看上去不是很開心」，接著大喊：「NCT DREAM帥不帥！可不可愛！謝謝大家的肯定，你們的肯定給我們的演唱會帶來很大的力量，我們會給大家展現更多有趣好看的舞台，只有一場不要留下後悔遺憾。」仁俊透露，他們表演的新歌《Beat It Up》服裝不一樣，特別準備獻給台北粉絲們。辰樂也進一步指出，這首新主打歌目前只在音樂節目演出，不過這是第一次在演唱會上表演，希望大家喜歡。

他們在演唱《You》時，全場開啟手機燈，讓成員們大讚很漂亮。接著有Jeno、渽民Dance Break的《Stronger》更是掀起表演高潮，兩人脫掉上衣，露出堅實臂膀，讓大巨蛋爆出尖叫聲。Mark表示想要詢問台北粉絲的喜好，以尖叫聲判斷喜歡可愛還是性感，最後當然是性感獲勝，辰樂還用手摸渽民的手臂，被成員吐槽：「你驕傲什麼，又不是你把他們養大！」

辰樂還爆料，在大家討論性感時，志晟似乎在一旁準備，現場粉絲大喊「朴志晟」，楷燦還推弟弟到延伸舞台最前面展現性感，最後志晟隨便比劃幾下，就害羞地喊著「我要回家」逃回主舞台。接著楷燦又cue Mark，Mark作勢扯了衣服，接著換楷燦賣弄性感。

他們昨天帶來《Candy》、《Moonlight》、《Broken Melodies》、《Hot Sauce》等歌曲。在演出尾聲，Mark表示沒有好好學中文很抱歉，「這不是藉口，我真的很抱歉，但我想要跟大家更親近一點的心是有的，之後會慢慢地學，大家小心感冒，你們的愛是特別的。」Jeno則表示，一起度過的時間長或短不重要，「你們是給予我們力量的存在，下次還會再見面嗎？一會見！」此話一出又立刻被辰樂糾正：「是下次見才對。」

仁俊感謝工作人員付出很多努力，才能把演唱會做得這麼好，「最重要的是謝謝你們在我們身邊支持我們，以這種方式給我們更多力量，相信在座各位也有很累的時間，希望能想起我們今天，希望大家越來越年輕，漂亮、帥、賺更多錢、少工作。」

渽民是昨天最愛講中文的韓籍成員，「大家非常感謝你們，我的公主和王子，你們別喝酒，喝水！要多吃飯，不行(不吃飯)！對身體不好，可以嗎？」辰樂說一句，渽民說一句。渽民表示，能夠見到公主和王子非常幸福，雖然只有一天，不過很開心大家能夠來到DREAM STAGE。

渽民表示，感覺要趕快學中文，不過聲調最讓他害怕，「我以後說中文，說錯了要教我，不能笑喔，這裡有很多中文老師，我會跟NCTzen學習的。」志晟則是有感而發，表示想要做個好人，「先成為永遠的好人，但不容易，我呢，想要成為只專屬於你們的好人，我要做好的人。」

楷燦說：「你們今天把這邊坐滿，太開心了，聲音有點啞，今天很開心，回家好好休息。」他要粉絲等他們，最後無厘頭用中文說「恭喜發財」。

辰樂表示，最後一個發言感覺很有壓力，他表示前天到了台北進行簽售，聽到有些人從出道以來、喜歡他們9年，也有剛入坑的，「感覺非常神奇，每一位粉絲都非常珍貴，沒有太多機會展現我們的舞台、演唱會，互聯網啊、微博及YouTube，但是看到我們真人，在演唱會上親身經歷LIVE氛圍不一樣。希望有更多機會帶來好聽的歌，希望大家耐心等待，我們不會辜負大家的期待，希望盡快再見。」

