直擊》NEXZ登寶島脫了嗨翻2000粉 後台狂嗑美食：雞排吃2份

NEXZ首度在台舉辦專場，賣力唱跳超過20首歌曲。（讀者提供）

韓國JYP娛樂新生代7人男團NEXZ，今（3日）於台大體育館一樓舉辦「NEXZ SPECIAL CONCERT in TAIPEI」，首次在台北舉辦專場演出，就吸引滿場共2000名粉絲到場支持，成員Yuki興奮表示：「我等今天好久了，好期待喔！」從開場到安可全程尖叫聲不斷，成員多次被台下熱情震撼到直呼「太瘋狂了」。

NEXZ由Yu、Haru、So Geon、Tomoya、Yuki、Hyui、Seita組成，特別為台粉準備驚喜選曲，獻唱周興哲的〈永不失聯的愛〉。Haru分享，這首歌自己本來就很喜歡，「可以唱給我們NEX2Y（粉絲名）聽，我覺得好像更有意義了，真的很感動。」Tomoya也坦言這首歌的情感氛圍，和團體平時展現的形象很不一樣，「所以我覺得很棒。」希望未來能持續透過不同的音樂，帶給大家更多感動與樂趣。

成員們也輪流用中文問候，Seita笑說「我好開心」，Hyui直呼「我超興奮」，Yuki一句「今天太嗨了」，因粉絲一時沒聽懂，還特地再說了一次；Tomoya感性地說「我好感動啊」，So Geon稱讚台下粉絲「你們太可愛了」，Haru接著喊「你們太熱情了」，Yu則大聲告白「我愛台北粉絲」，最後全員一起向大家送上「新年快樂」。

NEXZ多次被台下熱情震撼到直呼「太瘋狂了」。（讀者提供）

一連演唱出道曲〈Ride the Vibe〉等多首歌後，成員們被台下的歡呼聲震懾，笑說「要先整理一下服裝」，隨後全員脫下黑色外套，露出結實麒麟臂，瞬間引爆全場歡呼。Tomoya看著舞台感慨表示，唱到出道曲時會想到剛出道的那段時光，So Geon則說，團體於2024年出道，「已經是出道第2年了，真是不敢相信。」Seita也感謝粉絲支持，直言「多虧大家的熱烈應援，才能在AAA拿到最佳新人獎」。

主辦單位也貼心在後台準備雞排與珍奶，讓成員們大啖在地美食。So Geon不忘先關心粉絲「吃飯了嗎？」Yu分享自己很喜歡喝珍奶，Tomoya則笑說「我每次來都會吃兩個雞排，真的好好吃」，Haru更愛甜食，高喊「我是吃蛋塔」。

演出後段，NEXZ帶來師兄Stray Kids的〈Walkin On〉，全場歡呼聲量明顯再升級，讓7人直呼感受到台粉對cover舞台的愛，帶來驚喜的舞蹈挑戰。Yuki、Hyui、Seita帶來人氣舞者Kany創作的「매끈매끈하다 매끈매끈한」滑溜溜舞蹈挑戰；Yu、Tomoya、Haru則帥氣演繹SEVENTEEN的〈HIT〉；最後全員一起跳起南非女聲泰拉Tyla的〈CHANEL〉，一起性感扭腰WAVE，嗨翻全場。

