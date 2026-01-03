直擊／NEXZ開唱後台狂嗑珍奶、雞排吃兩份 帥跳Stray Kids 歌曲粉絲嗨爆
【緯來新聞網】JYP新人男團NEXZ 今（3日）登上台大體育館開唱，成為2026年在台開唱的首組日韓男團。他們首次在台舉辦演唱會，歌單也相當用心，除了表演JYP師兄團Stray Kids 夯曲〈Walkin On Water〉，成員們還特地準備周興哲〈永不失聯的愛〉中文版演出，標準發音讓台下2千名粉絲直呼：「好驚喜。」
NEXZ登上台大體育館開唱，吸引2000名粉絲支持。（圖／讀者提供）
NEXZ 一開場就準備〈Simmer〉、〈One Biter〉、〈NALLINAr〉以及〈Ride The Viber〉多首高強度演出，讓他們跳完忍不住喘個不停，見證唱跳歌舞實力。成員們也各自準備中文，向台粉打招呼，隊長TOMOYA笑喊：「大家好，我是可愛的TOMOYA」、「我好感動」；SO GEON萌喊：「大家好，我是小狗狗」；HARU則帥氣向粉絲示愛「你們太熱情了」、「我愛你！」成員們這趟來台也大啖台灣美食，Yu表示很愛喝珍奶，Tomoya則笑說：「我每次來都會吃兩個雞排，真的好好吃」，Haru則是說喜歡吃蛋塔。
NEXZ這次也帶來新歌〈BEAT-BOXER〉、〈I’m Him〉化身帥氣拳擊手，成員們大秀地上迴旋踢，YU更在台上表演高難度後空翻，多種高難度特技舞蹈，掀起全場熱烈尖叫聲。隊長TOMOYA也問台下粉絲，「大家是喜歡NEXZ展現霸氣還是清新的感覺呢？」見台下粉絲喊話喜歡帥氣，TOMOYA笑回：「接下來會準備更多不一樣的風格給大家的。」
NEXZ一連帶來多首精彩歌舞。（圖／讀者提供）
SEITA也再次提到去年12月參加高雄AAA的回憶，「多虧NEX2Y（粉絲名）支持，我們才能在AAA拿到新人獎，謝謝你們。」YUKI也說：「能夠在高雄、台北創造那麼多美好回憶，真的好幸福！」提到2026年新年新願望，YUKI笑說希望身高能繼續長高，「我的願望很簡單，希望我能長到200公分，我原本是更高的，但我有在控制我的身高。」HYUI則喊話：「希望新的一年我能提升自己的表現力，把我的真心呈現給大家看。」
NEXZ登上台大體育館開唱。（圖／讀者提供）
這次NEXZ 除了表演自己的歌曲外，也精心準備多首翻唱歌曲，包括師兄團Stray Kids 夯曲〈Walkin On Water〉，帥氣舞蹈演出讓全場粉絲尖叫聲不斷。成員們也各自準備舞蹈挑戰，TOMOYA、HARU、YU大跳SEVENTEEN〈HIT〉，帥氣演出展現精湛的舞蹈實力。最後演出則在〈Slo-mo〉、〈Run with me〉則在畫下完美句點，成員們各自向粉絲道謝，TOMOYA喊話：「我愛你們，希望我們能夠再見！就算你們生活感很辛苦，還是希望你們可以繼續加油，要健康。」SO GEON則坦言不敢相信有那麼多粉絲來演唱會，「看到還是很驚訝，總之非常感謝開唱。」
