直擊／NEXZ 2000張門票秒殺！大秀肌肉翻跳Stray Kids神曲 粉絲全暴動

記者林汝珊／台北報導

NEXZ首次來台舉行專場，2000張門票秒殺。（圖／讀者提供）

南韓JYP新生代男團NEXZ今（3日）首度在台舉行專場，2000張門票秒殺。7位成員由Yu、Haru、So Geon、Tomoya、Yuki、Hyui、Seita組成，不僅大秀中文外，更帶來周興哲歌曲《永不失聯的愛》寵粉，一連串演出台下尖叫聲不斷。

NEXZ展現超強活力。（圖／讀者提供）

出道第二年的NEXZ，首次來到台北舉行專場，就展現高人氣，「既然來到台北，當然要用中文來分享我們的心情」。Seita先是表示「我好開心」、Hyui說「我超興奮」、Yuki直喊「今天太嗨了」、Tomoya則大喊「我好感動」、So Geon接著說「你們太熱情」Haru大喊「我愛台北NEX2Y」Yu則獻上祝福「大家新年快樂」。

廣告 廣告

演唱會途中，NEXZ更脫下皮外套，露出結實手臂肌肉。日前在AAA上獲獎的他們，也不忘感謝粉絲的支持，「能夠在高雄、台北創造回憶好幸福，都是託大家的福。」在演唱到歌曲〈BEAT-BOXER〉成員Yu更大秀後空翻必殺技，帥翻全場。

此外，NEXZ也接連Cover師兄的Stray Kids的〈Walkin On〉、前輩SEVENTEEN〈HIT〉，掀起全場尖叫聲，也帶來一系列超紅舞蹈挑戰，為NEX2Y留下美好回憶。

更多三立新聞網報導

逼經紀人看車上活春宮！寶兒昔遭轟貶低朴娜勑 網不忍：根本先知

《KPop獵魔女團》登台了！Derpy、Sussie陪逛快閃店 限時曝光

55歲男神古天樂驚傳病倒！被操到送醫「現身回歸這裡」最新狀態曝光

被市長暖到！黃偉哲親送週邊小物 韓男團成員「全嚇到」反應曝光

