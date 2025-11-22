直擊／ONCE超強！TWICE世運周邊4小時全空 熱賣商品曝光

韓國女團TWICE高雄世運現場周邊短短4小時一掃而空。（圖／記者楊雅芸 攝）





韓國女團TWICE睽違10年首次來台舉辦巡演《THIS IS FOR》，雖然15日開始在高雄就有設立快閃店，不過ONCE（粉絲名）戰鬥力依舊，在高雄世運的周邊也是活力全開，短短4小時就買到關門，工作人員也透露賣最好的商品。

在高雄世運現場的限量官方周邊販賣區，分為VIP在10:00優先購買以及一般開放的11:30購買時間，不過還沒14:30時候，整個周邊快閃就已經關門，詢問工作人員得知，他們在8:30就開始集合排隊人群。

真的開始分批售賣時候，像是手燈、托特包、帽子、頭巾以及PUNCH KEYRING在12:00左右就賣完，後面都剩下T恤，約在14:00存貨賣完就提前關起周邊，需要的ONCE則需要等明天補貨。

另外，除了演唱會限定周邊，義享時尚廣場也有限定巡迴快閃店《TWICE WORLD TOUR <THIS IS FOR> POP-UP STORE IN KAOHSIUNG》，從11月15日開始限定10天，每日營業時間平日為11:00-22:00、假日為10:30-22:00，快閃店不僅帶來巡迴周邊、時尚單品與精緻收藏品，更特別推出限量滿額回饋活動，凡於現場單筆消費達指定金額，即可獲得限定版小卡。所有商品與贈品皆為限量供應，數量有限，商品最終品項及實際樣式，請以實物為準。

