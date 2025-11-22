直擊／ONCE超強！TWICE世運周邊4小時全空 熱賣商品曝光
韓國女團TWICE睽違10年首次來台舉辦巡演《THIS IS FOR》，雖然15日開始在高雄就有設立快閃店，不過ONCE（粉絲名）戰鬥力依舊，在高雄世運的周邊也是活力全開，短短4小時就買到關門，工作人員也透露賣最好的商品。
在高雄世運現場的限量官方周邊販賣區，分為VIP在10:00優先購買以及一般開放的11:30購買時間，不過還沒14:30時候，整個周邊快閃就已經關門，詢問工作人員得知，他們在8:30就開始集合排隊人群。
真的開始分批售賣時候，像是手燈、托特包、帽子、頭巾以及PUNCH KEYRING在12:00左右就賣完，後面都剩下T恤，約在14:00存貨賣完就提前關起周邊，需要的ONCE則需要等明天補貨。
另外，除了演唱會限定周邊，義享時尚廣場也有限定巡迴快閃店《TWICE WORLD TOUR <THIS IS FOR> POP-UP STORE IN KAOHSIUNG》，從11月15日開始限定10天，每日營業時間平日為11:00-22:00、假日為10:30-22:00，快閃店不僅帶來巡迴周邊、時尚單品與精緻收藏品，更特別推出限量滿額回饋活動，凡於現場單筆消費達指定金額，即可獲得限定版小卡。所有商品與贈品皆為限量供應，數量有限，商品最終品項及實際樣式，請以實物為準。
【更多東森娛樂報導】
「醫界王陽明」爆婚變 3婚妻無預警發文：可以恭喜我嗎
青龍獎／玄彬、孫藝珍摘影帝、影后 台上互相告白甜翻
玄彬、孫藝珍拿青龍獎惹怒韓網 「宋慧喬0票」：毫無公信力
其他人也在看
影／TWICE來了！ONCE齊聚街頭尬舞應援！ 盜版攤商遭警「大力掃蕩」捍衛演唱會素質
[FTNN新聞網]影音中心／孫睿瑜南韓人氣女團TWICE將於22、23日在高雄世運主場館盛大開唱，全台各地ONCE都使出渾身解數、全力應援。高雄市民自發性舉辦街頭即興...FTNN新聞網 ・ 12 小時前
等10年！TWICE今開唱「ONCE掃周邊」 多人狂買破萬元
TWICE睽違10年來到台灣，22、23日將在高雄世運主場館舉辦巡迴演唱會，這次現場販售起限定周邊，一早就排了近千名ONCE，有粉絲在現場大跳應援舞蹈，也有資深＂兔粉＂，跟上電影＂動物方城式＂的狐狸兔子CP，來找兔子了。TVBS新聞網 ・ 14 小時前
接棒未來！汶水國小棒球隊「撐過來」的故事 教練：陪孩子們走下去
「接棒未來」棒球公益計畫至2017年迄今，幫助全國超過100所學校、超過萬名學生受惠；位於在苗栗山裡的汶水國小，89%的孩子來自泰雅族部落，即使沒有華麗球場、豐厚資源，但有一群孩子每天在雲霧之中，用揮棒與奔跑，把夢緊緊抓在手上；張教練說，「孩子想打球，我們就要陪他們走下去。」而這是不僅僅只是教練，更是整個學校共同的心聲。中時新聞網 ・ 1 天前
等了10年！TWICE首場台灣演唱會 歌迷夜排周邊商品
高雄市 / 綜合報導 南韓女團TWICE， 週 末兩天在高雄世運主場館舉辦演唱會，官方社群上前一天PO出一段台灣成員周子瑜的搞笑影片，湧入粉絲留言「子瑜終於回台灣了」，子瑜的媽媽日前也透露女兒十年來的心路歷程，更說出成員們之間的暖心互動，其他團員的家人，逢年過節都會帶上子瑜讓她相當感謝。演唱會還沒開始，但會場早就湧入大批粉絲，大家衝著周邊商品而來，其中有粉絲帶著日前買的，價值約6萬元的周邊產品前來排隊。對著鏡頭，擺出搞笑表情，搭配滑稽動作，南韓女團TWICE的台灣成員子瑜，演唱會前在官方社群的這段影片，難掩興奮心情，底下更湧入粉絲留言，子瑜終於回台灣了，而子瑜的媽媽，近日也拍影片講述女兒的心路歷程，子瑜媽媽說：「能夠在她(子瑜)的家鄉，看到站在舞台上的TWICE，這段路真的太不容易了，也讓我們非常感動。」出道十年，台灣首場專場演唱會，22、23日 週 末，將在高雄世運主場館舉辦，子瑜媽媽和粉絲一樣相當期待，他也透露成員之間的暖心互動。子瑜媽媽說：「成員的家人們也都一直帶著我們家子瑜，一起過節，去旅遊，讓她在韓國都能感受家人一般的陪伴。」而演唱會還沒開始，世運主場館外，白天已經湧現ONCE，要搶買周邊商品，有人甚至前一晚，就來夜排，粉絲說：「這是韓國演唱會的大扇，這是她(子瑜)的小卡，今天八點多到就已經滿多人，還有其他周邊，但丟在其他地方，畢竟有周子瑜，台灣人一定要支持一下的。」行李箱打開，裡面滿滿周邊商品，初估有5、6萬元的價值，但粉絲還不嫌多，為了搶這波的周邊商品，前一天下午就來排隊，開賣時間一到，粉絲們一擁而上，早早看好的產品，全放入購物車，結帳帶回家，工作人員VS.粉絲說：「TWICE 在高雄。」現場粉絲熱情程度，可見他們相當期待，能在演唱會現場，拿著應援小物，支持偶像。 原始連結華視影音 ・ 17 小時前
周子瑜「回家開唱」TWICE眷屬團大舉來台 志效爸媽妹妹都來了
南韓人氣女團 TWICE 今（22）日起一連兩天於高雄世運主場館開唱，這場睽違10年的「夢想成真」不只讓粉絲激動，也讓成員家人們紛紛現身力挺。不少粉絲捕捉到多位「親友團」身影，從志效、娜璉到MINA的父母皆已抵台，身為「台灣之光」周子瑜的媽媽也在高雄作東，準備迎接這場屬於女兒的榮耀時刻。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前
直擊／TWICE來台缺1「彩瑛粉絲認難過」 喊話子瑜：辛苦了
直擊／TWICE來台缺1「彩瑛粉絲認難過」 喊話子瑜：辛苦了EBC東森娛樂 ・ 12 小時前
TWICE旋風襲台! "應援專車上路"繞行高雄各大景點
南部中心／劉尹淳、廖錦雄 高雄市報導南韓女子天團TWICE，22日晚間要在高雄世運主場館開唱，周邊商品一早開賣，有粉絲前一天下午就來搶排，笑說採購金額無上限，而應援卡車也在下午正式上路，繞行高雄各觀光景點、演唱會周邊道路，因為採非定點繞行，捕捉到的粉絲都直呼有夠幸運。官方商品區的帳篷外，出現疑似賣盜版商品的攤商，遭到警察取締離場。（圖／民視新聞）應援卡車上，寫著周子瑜歡迎回家，還有出道以來的音樂作品，粉絲步出捷運站，就驚喜捕捉。粉絲表示，一出站就剛好看到有人在那邊拍，就是有一個音樂出來啦，就想說拍一下，覺得蠻幸運的、我是聽明天的演唱會，沒想到能搶先看到應援車，為演唱會開啟幸運的開始。TWICE巡迴演唱首度來到台灣，粉絲在場外練習應援舞，要在演唱會時刻，盡情跳舞應援。（圖／民視新聞）如此驚喜，就是因為卡車應援，22、23號兩日限定，分別繞行高雄觀光景點以及世運主場館周邊道路，粉絲想拍得碰運氣。而周邊商品區域，粉絲擠爆，甚至有粉絲半夜就來排隊。粉絲表示，我昨天大概禮拜五下午5點左右就來排隊，買周邊商品金額沒有上限，看卡可以刷多少就刷下去了、昨天晚上7點來排隊，能買到商品的話就非常值得。粉絲力挺，但世運主場館外，卻疑似出現放滿盜版周邊商品的攤販，攤販看到警察來取締，推著車趕緊鳥獸散。粉絲表示，支持正版就是支持她們的意思啊，就盡量不買盜版吧。台灣成員周子瑜出道10年，首度榮耀返鄉開唱，有粉絲特別背上子瑜的應援藍色的周邊，熱情應援。粉絲表示，這是子瑜的周邊，一些娃娃這是透明的，然後還有這個大扇子都她的周邊，他們第一次來台灣，所以就想說多花一點錢也沒關係、很感動就是子瑜回來應該是蠻開心的，影片的感覺她笑起來的感覺都很開心。TWICE巡迴演唱首度來到台灣，粉絲也做好萬全準備，要好好享受這場音樂以及舞蹈的盛宴。原文出處：TWICE旋風襲台! "應援專車上路"繞行高雄各大景點 更多民視新聞報導TWICE今晚開唱! 粉絲周邊買滿喜迎子瑜"榮耀返鄉"周子瑜回家開唱！玉澤演「在地反應」粉絲嗨翻：超台擁愛反暴力、鄰里齊守護！ 高市跨局處推動防治與預防民視影音 ・ 11 小時前
TWICE官方商品不夠賣 半天８成完銷 疑攤販賣盜版惹議
韓團TWICE22號在高雄開唱，白天現場已經熱鬧滾滾，大批粉絲提前到場搶購應援商品，但這時外面廣場，也出現許多流動攤販，有粉絲發現其中似乎還賣盜版商品，警方獲報也到場取締，但由於真假難辨，最後以流動攤販，開罰驅趕。TVBS新聞網 ・ 10 小時前
直擊／子瑜回家！TWICE高雄開唱萬人瘋穿藍海 粉絲：希望逼哭她
韓女團TWICE舉辦「THIS IS FOR」世界巡迴演唱會，高雄站於今（22日）明兩天在高雄國家體育場（世運主場館）登場。《三立新聞網》直擊場外，萬名粉絲紛紛換上TWICE藍色代表色dress code應援。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前
金馬62／終身成就獎陳淑芳人生比電影還離奇 礦場千金到國民阿嬤的絕處逢生
第62屆金馬獎頒獎典禮今（22日）晚舉行，由從影長達67年的資深演員陳淑芳獲得終身成就獎，86歲陳淑芳2020年曾以《孤味》《親愛的房客》創下同一年獲得金馬影后與女配角的紀錄，也於今年同獲金馬、金鐘「終身成就獎」、「特別貢獻獎」，除了別具意義由《孤味》當中的三姊妹女兒謝盈萱、徐若瑄、孫可芳獻獎，也由《孤味》導演許承傑製作致敬影片。鏡報 ・ 17 小時前
TWICE今晚開唱! 粉絲周邊買滿喜迎子瑜"榮耀返鄉"
南部中心／劉尹淳、廖錦雄 高雄市報導南韓女子天團TWICE，22日晚間就要在高雄世運主場館開唱，周邊商品一早開賣，有粉絲前一天下午就來搶排，就是要買到限量的周邊商品，還有粉絲，把台灣成員周子瑜的周邊商品娃娃，全背在身上應援，喜迎台灣女兒周子瑜返鄉開唱。民視 ・ 15 小時前
金馬獎紅毯10美盤點！ 林依晨銀紫色禮服強勢登場 黃珮琪蕾絲內搭秀小心機
第62屆金馬獎頒獎典禮今（22）日晚間於台北流行音樂中心登場，這是屬於電影人的榮耀之夜，眾星盛裝現身紅毯，展現一年來淬鍊的實力與風采；其中擔任主持人的楊千霈、頒獎嘉賓桂綸鎂、入圍最佳女主角的黃珮琪都以一身黑禮服強勢登場，還有誰是紅毯上的絕美之星，以下為您盤點。Yahoo奇摩娛樂新聞 ・ 9 小時前
金馬62十大亮點》西島秀俊和桂綸鎂頒大獎 范冰冰扮醜搶影后
超過一甲子的華語電影圈盛事第62屆金馬獎於22日在臺北流行音樂中心舉行，今年提名名單揭曉，《大濛》11項成入圍大贏家，《左撇子女孩》入圍9項緊追在後，《地母》與《我家的事》各入圍8項並列第三。此外，頒獎嘉賓請來西島秀俊，年年出席金馬盛事的李安也不缺席，許瑋甯、李國煌、鳳小岳受邀當頒獎人，表演節目更令人期待。中時新聞網 ・ 21 小時前
金馬獎／林依晨露出「大量膚色」突破尺度辣翻全場！ 紅毯靈感來自小孩藏洋蔥
2025金馬獎（第62屆金馬獎）頒獎典禮11月22日於台北流行音樂中心登場。今年由方郁婷、劉若英、林依晨、高伊玲、范冰冰角逐影后；許瑞奇、柯煒林、張孝全、張震、藍葦華入圍影帝。林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 11 小時前
TWICE出道10年首來台開唱 子瑜媽感動：這路太不容易
韓國人氣女團TWICE將於11月22日、23日在高雄世運主場館舉辦《THIS IS FOR》世界巡迴演唱會，也是出道10年來首次在台灣開唱。對於台灣籍成員周子瑜首度回到家鄉站上大舞台，其母親燕玲（Lydia）透過個人YouTube頻道「玲氏物語」分享感動心情，她期待了整整10年的時刻終於到來。中天新聞網 ・ 20 小時前
周子瑜返台開唱罕狂笑開懷！跳「貓頭鷹怪舞」萌翻：這才是真性情
南韓人氣女團 TWICE 的台灣成員周子瑜，出道10年後終於風光返台開唱，整個人明顯特別開心。昨（21）日她不僅搭機抵達高雄小港機場時，其他成員皆戴上口罩、墨鏡遮掩出關，唯獨子瑜神采飛揚，毫不遮掩地淺笑揮手，展現「正大光明回家」的氣場。粉絲現場高喊「歡迎回家」，昨晚TWICE更上傳她難得笑開懷的影片，有網友形容：「那一刻她笑得像真的回家了。」三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前
金馬62／張震「2摘金馬影帝」自己也嚇爛！「爆出大實話」全場笑噴
娛樂中心／曾郁雅報導第62屆台灣電影金馬獎於週六（22日）於台北流行音樂中心舉行頒獎盛會，本屆主持由楊千霈、徐鈞浩、彭千祐共同攜手，本屆「最佳男主角」獎項，由金馬影展閉幕片《最親愛的陌生人》飾演跨國夫妻的日本影帝西島秀俊與金馬影后桂綸鎂擔任頒獎人，現場宣布「《幸福之路》張震」封帝掀起全場尖叫，獲獎張震瞪大眼睛，上台喊出1句大實話讓全場笑出來了。民視 ・ 6 小時前
范冰冰快閃來台現身金馬獎？ 最新IP位置仍在湖北
44歲大陸女星范冰冰今年以電影《地母》入圍第62屆金馬獎最佳女主角，外界盛傳她將快閃來台出席今晚典禮，但22日上午她的微博和小紅書IP位置仍顯示在湖北，是否現身成為金馬獎最大懸念。中天新聞網 ・ 17 小時前
金馬62／林嘉欣頒獎戰袍淨空！突帶2女兒上台「喊1句」她笑翻
娛樂中心／曾郁雅報導第62屆台灣電影金馬獎於週六（22日）於台北流行音樂中心舉行，本屆金馬獎紅毯主持由楊千霈、徐鈞浩、彭千祐攜手合作，典禮一開場由頑童MJ116帶來精彩熱血開場表演，點燃全場對電影之愛，隨後展開頒獎，「最佳女配角」、「最佳剪輯」獎項由《美國女孩》林嘉欣帶領劇中「女兒」方郁婷、林品彤擔任頒獎人，三人一同宣布得主，沒想到林品彤一番話馬上讓全場笑出來，林嘉欣更滿意表示：「我教的好！」。民視 ・ 9 小時前
金馬獎2025／范冰冰究竟來不來典禮？導演張吉安賣關子
第62屆金馬獎今（21）日舉行入圍午宴，最佳導演提名者《大濛》陳玉勳、《南方時光》曹仕翰、《眾生相》李駿碩、《地母》張吉安皆出席盛會。由於各入圍者代表台北、高雄、馬來西亞、新加坡等地，陳玉勳自嘲來自「天龍國」，結果李駿碩、張吉安在台上竊竊私語，原來是好奇「天龍國」是什麼意思，笑翻眾人。許瑞麟｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前