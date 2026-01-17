直擊／RAIN中文連發太狂！嗨喊「牛肉麵超好吃」 衝下台跟粉絲玩自拍

記者王培驊／台北報導

亞洲韓流天王RAIN睽違20年二度攻蛋開唱，繼去年成功征服高雄流行音樂中心四千人場地後，挾著高人氣與滿滿話題聲量，相隔近一年時間再度來台，於今（17）日在台北小巨蛋舉辦《2026 RAIN CONCERT〈STILL RAINING：ENCORE〉– TAIPEI》演唱會，吸引萬名歌迷滿座朝聖。

韓流天王RAIN登上台北小巨蛋，魅力依舊不減。（圖／記者鄭孟晃攝影）

此次台北安可場，RAIN不僅將去年高流場演出的五大驚喜彩蛋原汁原味搬上小巨蛋舞台，也完整呈現巡迴精華內容，一連演唱超過20首經典曲目，包括〈GANG〉、〈I’m Coming〉、〈躲避太陽的方法〉、〈握手〉、〈I Do〉、〈Only You〉、〈LOVE STORY〉、〈Bad Guy〉等，動感舞曲與抒情金曲交錯編排，首首唱進歌迷心坎，現場共鳴不斷。

廣告 廣告

RAIN演出結束後，三度90度鞠躬向粉絲道別。（圖／記者鄭孟晃攝影）

演唱會過程中，RAIN也頻頻與粉絲互動，看著全場情緒高漲，他感性表示，因為大家一直玩得很開心，自己也覺得非常幸福，還特別關心三樓、二樓歌迷是否看得清楚舞台，隨後笑著稱讚粉絲表現真的很好，邀請大家只要把手舉高、跟著音樂揮舞，盡情享受這一刻。

RAIN整場演出唱好唱滿，對歌迷超有誠意。（圖／記者鄭孟晃攝影）

當時間來到尾聲，RAIN語帶不捨地說，雖然到了該回家的時候，但實在很捨不得，忍不住詢問粉絲要不要最後再唱一首歌再回家，同時也貼心提醒大家注意安全，不要跳起來，用尖叫聲就好，現場氣氛再度被推向高潮。

演唱會途中RAIN頻頻與粉絲互動，除了高喊「新年快樂」之外，甚至分享自己的日常生活，笑說自己運動完回家只吃沙拉覺得不夠飽，最後又跑去吃了一碗牛肉麵，還忍不住強調「牛肉麵好好吃」，逗得全場笑聲連連。他也不忘催促粉絲加大音量，直言「你們現在的尖叫聲，沒有辦法跟我一起玩」，現場瞬間爆出更高分貝回應。

即便安可曲結束，RAIN仍顯得意猶未盡，最終又加碼帶來〈LA SONG〉，更直接走下舞台與粉絲近距離互動，不少歌迷紛紛舉起手機捕捉珍貴瞬間，RAIN也大方和粉絲自拍，寵粉行徑讓全場驚喜連連，最後下台前，RAIN更三度對著台下90度鞠躬，從歌曲、舞台到互動細節都誠意十足，RAIN用一場熱血又溫柔的安可之夜，為台北小巨蛋留下難忘回憶。

早在2005年底就曾站上小巨蛋舞台舉辦個唱的RAIN，是韓國首位「攻蛋」歌手，此次隨著「安可場」主題系列巡迴再度啟程，極度重視台灣歌迷的他特別將亞洲首站選在台北。睽違20年再次站上台北小巨蛋，無論對RAIN本人或一路陪伴的粉絲而言，都別具象徵意義。

更多三立新聞網報導

直擊／RAIN突cue粉絲上台！「緊貼大胸肌」又牽手 他變DJ打碟萬人嗨翻

玄彬親揭婚後真相！「得獎後各自回家」羅PD聽傻眼 1句話戳破童話幻想

男星「吊點滴坐輪椅」現身演唱會！驚悚畫面全場嚇壞 真相曝光竟藏洋蔥

Jennie生日太狂了！「騎水豚君」衝進東京巨蛋 粉絲笑：卡皮巴拉是真愛

