直擊》RAIN化身教官抓包男粉沒大跳 「突被摟腰貼胸」反應曝光

RAIN再度站上台北小巨蛋舉辦個人演唱會。（范揚光攝）

韓流天王RAIN暌違20年再度站上台北小巨蛋，今（17日）舉辦「STILL RAINING」安可演唱會。演出後半段他化身DJ站上打碟台，一口氣帶來6首紅遍全球的混音舞曲，瞬間將小巨蛋變成大型夜店；唱到〈La Song〉時，更直接變身「魔鬼教官」，嚴格督促沒有跟著一起嗨的歌迷，甚至當場抓包一名坐在前排的男粉絲上台，逗趣互動讓全場笑翻。

RAIN在演唱〈La Song〉前，先帶領全場練習副歌歌詞和舞步，要求粉絲一定要跟著一起跳，但發現仍有人不夠投入，他先半開玩笑警告：「我真的會回家喔。」沒想到音樂才剛下前奏，他立刻喊「卡歌」，直接點名一名沒有跳舞的男粉絲上台，當場爆笑質問：「你為什麼沒跳？」沒想到該名男粉絲先是靦腆道歉說「Sorry」，接著竟突然摟腰、貼上RAIN的胸口替自己「爭取福利」，讓RAIN瞬間愣住，全場尖叫聲不斷。

RAIN在演唱會後半段化身DJ站上打碟台。（讀者提供）

不過RAIN隨即哭笑不得地再次提醒對方：「你等一下會跟著跳吧？我是說真的喔，不然等一下真的不唱囉。」唱完後，他還不忘補刀表示：「剛剛那位男生還是沒有跳，我要寫在我的日記上，剛剛應該要問一下他叫什麼名字才對。」更笑說自己是「只要盯上就會一直看著」的類型，「我會繼續盯著你到最後。」一句話再度引爆全場笑聲。

不過到了安可環節，他決定加碼多唱一次〈La Song〉，似乎是下台後有被台方工作人員提醒小巨蛋有「防震條款」，不能集體「大跳」影響周圍居民，RAIN趕緊改口「大家記得不能跳喔」，但仍寵粉地走下台與前排觀眾近距離互動，為演出劃下句點。

