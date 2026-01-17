直擊／RAIN攻蛋開唱 跑步機上放送6塊腹肌 半裸逗粉絲：別只看我身體

【緯來新聞網】亞洲韓流天王RAIN睽違20年二度登上小巨蛋，舉辦《2026 RAIN CONCERT〈STILL RAINING：ENCORE〉– TAIPEI》演唱會，今（17日）一開場他就上半身全裸，戴著無氧口罩在跑步機上狂奔，放送養眼的精壯肌肉，瞬間點燃全場萬名歌迷情緒，讓粉絲們尖叫聲破表，震破小巨蛋屋頂。

RAIN重回小巨蛋，現場尖叫聲破表。（圖／陳明中攝）

RAIN早在 2005年年底就曾站上小巨蛋舞台舉辦個唱，也是韓國首位「攻蛋」歌手，這次相隔 20 年能再度站上台北小巨蛋舞台，他也展現出滿滿誠意，一開場就帶來招牌神曲〈GANG〉，他也用中文對台下粉絲告白，「好久不見，台北我愛你們！」並喊話很想念粉絲，「接下來2小時你們跟我一起玩！」

RAIN一開場就在跑步機上裸上身，引爆現場粉絲尖叫聲。（圖／陳明中攝）

他為了展現精壯好身材，笑喊：「說真的，今天為了跟你們見面，我從一早開始就一直運動！」深知粉絲喜歡什麼的他，也帶來多首抒情歌橋段包括〈In My Bed〉與〈挽留你的歌〉，還不忘先喊話粉絲：「接下來是我很喜歡的歌，你們要仔細聽，不要只看我身體喔。」沒想到才要開唱，就有女粉絲尖叫聲劃破屋頂，讓他忍不住笑場。他接下來又開始逗粉絲，故意將外套只脫一半，露出側身人魚線，多次要脫不脫，讓粉絲尖叫聲破表，見全場氣氛熱烈，才脫下上半身外套，開始演唱歌曲，讓在場粉絲眼睛養眼，耳朵也忙著聽歌，直呼滿足。

RAIN在演唱會上展現精壯好身材。（圖／陳明中攝）

