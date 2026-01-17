直擊》RAIN暌違20年後重返小巨蛋 直接「不穿」震撼開場

RAIN暌違20年再度站上台北小巨蛋開唱。（范揚光攝）

韓流天王RAIN暌違20年再度站上台北小巨蛋，今（17日）舉辦「STILL RAINING」演唱會，此次演出為去年2月於高雄流行音樂中心開唱的安可場，他不僅延續「整場幾乎沒穿衣服」的大方放送風格，也驚喜調整歌單，有別於多數男歌手總是在演出中後段才脫去上衣，RAIN一開場就「不穿了」，直接半裸站上跑步台登場，帶來招牌神曲〈GANG〉混音版，瞬間點燃現場氣氛。

唱完〈I'm Coming〉後，他立刻用中文向歌迷打招呼：「好久不見，台北歌迷我愛你們，準備好了嗎？」還笑說自己為此練習了很久，並詢問台下發音是否正確，更學翻譯說中文俏皮喊：「可以嗎？」RAIN也分享為了呈現最佳狀態，今天一早就開始認真運動操肌，「運動完還叫了沙拉來吃，不過覺得沒有飽，所以又去吃了牛肉麵，牛肉麵真的好好吃喔。」他甚至笑著推薦歌迷散場後也可以去吃牛肉麵當作晚餐，說完又立刻自虧：「不好意思，好像廢話說太多了。」逗得全場大笑。

廣告 廣告

RAIN用中文向歌迷打招呼。（范揚光攝）

RAIN連唱抒情歌都裸著上半身。（讀者提供）

準備演唱抒情歌〈握手〉前，他走到舞台最上方的立麥前，不忘提醒歌迷：「接下來要唱一首我很喜歡的歌，你們要仔細聽歌，不要只看我身體喔。」話音一落，台下再度爆出尖叫聲，RAIN索性調皮玩起「推拉戰術」，外套作勢要脫又穿、要穿又脫，最後仍不負眾望脫掉外套。到第10首組曲前，RAIN終於穿上黑色緊身透膚背心，卻因身材太好、線條若隱若現，反而更顯性感，連他都忍不住自嘲笑說：「我穿個衣服，咦？怎麼這麼透？這樣好像更奇怪了。」再度引爆全場歡呼。

更多中時新聞網報導

棒球》中華隊今開訓 陳冠宇看好小老弟

國教盟：人工生殖修法 衝擊健保、早療資源

廠商代刀惹議 半年內訂指引