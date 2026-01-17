直擊／RAIN突cue粉絲上台！「緊貼大胸肌」又牽手 他變DJ打碟萬人嗨翻

記者王培驊／台北報導

韓流天王RAIN睽違20年二度攻蛋開唱。（圖／記者鄭孟晃攝影）

亞洲韓流天王RAIN睽違20年二度攻蛋，在台北小巨蛋再度展現「舞台王者」等級實力，不只把健身房跑步機、國際級電音派對直接搬上舞台，更把全場萬名粉絲捲進一場體力與尖叫聲同步飆高的「極限體能挑戰」，堪稱名符其實的「行走費洛蒙」。

RAIN在台上又唱又跳，相當敬業。（圖／記者鄭孟晃攝影）

演唱會進行到一半，RAIN頻頻與粉絲互動，甚至直接用中文分享自己的日常生活，笑說自己運動完回家只吃沙拉覺得不夠飽，最後又跑去吃了一碗牛肉麵，還忍不住強調「牛肉麵好好吃」，逗得全場笑聲連連。他也不忘催促粉絲加大音量，直言「你們現在的尖叫聲，沒有辦法跟我一起玩」，現場瞬間爆出更高分貝回應。

RAIN在演唱到一半時，更把台下的粉絲cue上台一起跳舞。（圖／記者鄭孟晃攝影）

RAIN更用中文誠意滿滿送上祝福：「新年快樂，我愛你，很高興見到你們。」他笑說自己知道的中文大概已經全講完了，也提醒接下來的歌曲雖然自己會走下台，粉絲要注意安全不能站起來，但一定要陪他一起唱歌，親切又真誠的互動讓全場融化。

韓流天王RAIN睽違20年二度攻蛋開唱，演出誠意滿滿。（圖／記者鄭孟晃攝影）

唱到〈LA SONG〉前，RAIN更親自「教學」，把歌詞「La～lalalala～」唱出來，邀請全場一起跟唱，沒想到萬名粉絲完全零失誤，讓他驚喜不已。接著他乾脆把一樓、二樓、三樓分區對唱、對跳，還化身「舞蹈監督」，突然點名台下粉絲：「欸，為什麼你不跳起來？」突如其來的點名讓全場笑翻。

RAIN登場後，把小巨蛋瞬間變成大型音樂派對現場。（圖／記者鄭孟晃攝影）

高潮還不只如此，RAIN在演唱途中直接把一名男粉絲cue上台，不僅讓對方靠在自己胸肌上，還大方牽起對方的手，問他為什麼不一起跳，接著親自帶著對方在台上跳舞，全場尖叫聲幾乎掀翻蛋頂。表演結束後，RAIN還不忘幽默補刀，笑說「剛剛那位粉絲還是沒有跳，我要寫在我的日記上」，再度引爆笑聲。

RAIN開場後六塊腹肌毫不保留，瞬間點燃全場氣氛。除了全新演繹的〈GANG〉混音版，他也巧妙將賈斯汀（Justin Timberlake）的〈Sexy Back〉、肯卓克拉瑪（Kendrick Lamar）的〈Not Like Us〉，分別與自己的〈30 Sexy〉、〈It’s Raining〉重新Remix，打造只屬於台北的一夜限定歌單，讓小巨蛋秒變大型電音派對。

進入抒情橋段，RAIN驚喜獻唱歌迷敲碗已久的〈In My Bed〉與〈挽留你的歌〉，旋律一響立刻掀起回憶殺，萬名歌迷齊聲合唱，小巨蛋瞬間變成萬人KTV。演唱會後段，他更直接化身DJ，裸露精壯上半身站上打碟台，連續放送〈APT〉、〈Lean Back〉、〈Crazy in Love〉、〈Crank That〉、〈Billie Jean〉，甚至連動畫電影《獵魔女團》插曲〈Soda Pop〉都神來一筆混進歌單，驚喜指數破表。

RAIN開場時以半裸姿態站上一台跑步機赫然現身。（圖／記者鄭孟晃攝影）

