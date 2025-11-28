直擊/Sandy深V現身世紀婚禮！帥尪讚婚姻生活很滿意 鬆口第三胎計劃

藝人許瑋甯和邱澤在結婚四年後，28日在台北文華東方酒店盛大舉辦世紀婚禮，席開至少40桌，邀來430多名賓客，現場眾星雲集。稍早，女星Sandy吳姍儒身穿一襲黑色深V禮服，挽著老公現身。

女星 Sandy 吳姍儒身穿一襲黑色深 V 禮服，挽著老公現身婚禮。（圖／記者 伍映澄 攝）

Sandy在2022年也是選在同個地點舉辦婚宴，她受訪時說道：「我們上一次來這邊就是我們結婚，然後已經快四年了，好奇妙的感覺，覺得今天的緊張跟結婚的時候的緊張是不一樣的。」

值得一提的是，Sandy舉辦婚宴時並沒有讓老公接受媒體訪問，他今天被問到這幾年的婚姻生活滿不滿意？求生欲相當高地秒回：「滿意！非常滿意！」完全沒有怨言。讓一旁的Sandy笑說：「不可能沒有，不要說這種過度完美的話。」

那最滿意老婆哪一點？王先生放閃說：「老婆給了我很多支持， 在婚姻裡我們都很願意扶持彼此，成為更好的人。」

Sandy老公笑曝婚姻生活相當滿意。 （圖／記者 伍映澄 攝）

Sandy也直呼，許瑋甯和邱澤是他「21世紀以來沒有看過這麼登對，這麼好看的新人。」祝福他們一切平安。她也透露剛剛特別在紅包袋寫下，「不管怎樣都要相信美好會一直發聲。」而當被問到有沒有在準備第三胎？Sandy一臉驚訝直喊：「沒有沒有！我們決定現在這樣就好，不然太累了。」

