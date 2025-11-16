直擊／SJ九人真情告白！銀赫哭到說不出話 隊長喊：初心被你們喚回

記者王培驊／台北報導

SUPER JUNIOR台北大巨蛋最終場演唱會圓滿落幕。（圖／讀者提供）

「韓流帝王」SUPER JUNIOR 出道滿 20 週年，最新巡演《20th Anniversary TOUR SUPER SHOW 10》在台北大巨蛋連唱三天，共吸引 9 萬名粉絲進場。最終壓軸夜在今（16）日登場，九位成員拿出全力帶來精彩演出，卻在安可時被粉絲的驚喜逼哭。

成員們在台上安慰哭到哽咽的銀赫。（圖／讀者提供）

安可環節，大巨蛋燈光突然全暗，成員們先是驚呼「發生什麼事了？難道是停電了嗎？」下一秒，場館兩側亮起 60 台無人機，組成「SJ05」、「SJ25」、SJ logo 與 E.L.F 愛心圖案，讓全員震驚大喊：「不敢相信！這是真的嗎？」驚喜落幕後，銀赫與隊長利特更感動到淚流滿臉。

氣氛被粉絲推到最高潮後，成員們逐一向粉絲真情告白。神童感性表示：「我們要健康，才能一直見面，我會好好活著回來見你們。」厲旭則被現場震撼到不敢置信：「今天是無法忘記的一天，這麼多人愛我們，我會永遠記住，也以此為自豪。」東海直接用中文告白：「你們是我們的浪漫。」他更笑說，過去曾開玩笑說希望大巨蛋放煙火、無人機，「沒想到你們真的幫我們做到！」他形容粉絲是「美麗花朵」，自己想「一輩子住在粉絲創造的花田裡」。

銀赫一度哭到講不出話。（圖／讀者提供）

而藝聲則提到近期心境變化：「和你們在一起不是理所當然，是得來不易的瞬間。希望我們能更常見面、更加相愛。我愛你們。」始源則說，許多人驚訝 SJ 在台灣有如此高人氣：「你們的彩虹應援就是我們的約定，希望未來也能繼續一起前進。」還帶領全場把手放在心口，閉眼三秒一起感謝。

圭賢提前宣傳即將發行的新專輯，用中文撒嬌：「請愛我的新專輯，我想跟你們永遠變老，會一起嗎？」希澈則提到：「如果台北大巨蛋和粉絲同意，我想在 SUPER SHOW 11 再回來這裡見大家。」銀赫上台時已哭到語無倫次：「只要看到大家就覺得幸福，我們跟台灣累積了太多特別的回憶，謝謝三天陪著我們。」利特也是難得留下了眼淚，他感性表示，「我以為我不會再哭，但你們的純粹打動了我。做藝人 20 年有可能會失去初心，但你們讓我再找回來最原本的我。」他更笑稱已在後台「又繳了兩萬五」，暗示希望未來能再回到大巨蛋開唱。SUPER JUNIOR用最真誠的真心話，為他們的 20 週年台北最終場畫下最動人的句點。

