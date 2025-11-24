直擊／SJ利特隔8天又來台！「親民擊掌簽名」中文撩粉 感性喊話全說了

記者林汝珊／台北報導

SUPER JUNIOR才剛唱完大巨蛋，利特再來台出席時尚活動。（圖／記者鄭孟晃攝影）

GQ Men of the Year 2025 風格大賞今（24日）華麗登場，現場聚集近300人到場支持。籃球巨星林書豪、棒球名將林智勝等人皆出席，SUPER JUNIOR 隊長利特壓軸登場，立刻引來全場尖叫聲。

利特現場幫粉絲簽名。（圖／記者鄭孟晃攝影）

利特一出場就三度向粉絲及媒體鞠躬，並中文直喊「謝謝」，更走向粉絲一一擊掌、簽名、不停揮手，親民舉動讓現場E.L.F.全都瘋狂。利特受訪也表示活動上見到不少名人讓他相當感謝，「希望明年也可以再來到現場，也感謝E.L.F.（粉絲名）支持。」

利特也喊話：「比起我給大家的愛，台灣E.L.F.給我的愛更多，希望之後能以更好的 SUPER JUNIOR、以及更好的利特的面貌來報答大家。」

利特雙手比手指愛心。（圖／記者鄭孟晃攝影）

值得一提的是，SUPER JUNIOR日前於臺北大巨蛋連唱3天，吸引超過9萬名觀眾進場，刷新韓團在大巨蛋的演唱會紀錄。然而在演唱會結束後僅5天，一位中國粉絲在慈善市集上向利特的姊姊購買了一款編織手作包，竟正是台灣粉絲準備的應援品之一，因而感到錯愕，而引起不小話題。

利特一出場，300名E.L.F.全都瘋狂。（圖／記者鄭孟晃攝影）

