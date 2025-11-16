直擊／SJ厲旭秀土味情話「大家腳會痛嗎？」 圭賢一開口烙台語：打給厚

SJ在臺北大巨蛋舉辦演唱會。讀者提供

走過了20個年頭，SUPER JUNIOR（슈퍼주니어）與粉絲約定下一個篇章啟程，8月起以首爾為起點，帶著全新巡演「SUPER JUNIOR 20th Anniversary TOUR <SUPER SHOW 10>」走向全球。他們14、15、16日起連續3天與台灣老婆相約見面，站上夢想殿堂臺北大巨蛋，單場吸引近3萬粉絲、3天共9萬，本場演出創下驚人紀錄，他們既是韓國首組登上臺北大巨蛋的男團，也是截至目前海外歌手入場人數最高的團體，今（16日）是臺北大巨蛋最後一場演出。

廣告 廣告

SUPER JUNIOR從升降台等場那一刻，全場一起趴踢的細胞便同時啟動，全場E.L.F.（粉絲名）帶著喜悅的心情，齊聲大喊應援。全員一身白色帶鑽服裝登場，簡直就是E.L.F.的白馬王子，他們一連帶來多首大家耳熟能詳的經典歌曲，包含〈Twins (Knock Out)〉、〈U〉、〈Black suit〉、〈MAMACITA(아야야)〉。粉絲們整齊劃一的應援聲，簡直要把臺北大巨蛋掀開了。

SJ在臺北大巨蛋連唱3天。讀者提供

接著，他們全員換上黑色服裝，帶來不一樣的沉穩魅力。經典的〈SUPERMAN〉、〈Super Girl〉自然也是不能缺席的歌曲。演唱結束後，利特帶頭向大家自我介紹，神童表示，「跟大家約定好的，會帶來最好的演出。」厲旭親切問大家：「腳會痛嗎？」大家好奇為什麼會痛？他說：「因為大家一直在我心裡跳啊！」還用中文說「我愛你」，全場大尖叫。

圭賢一開口就是台語：「打給厚！」，接著他說出經典台詞：「你們現在收看的是圭賢。」然後想秀中文卻卡詞：「我們一起努力到⋯⋯」經過翻譯提醒後，補上「最後」兩個字。接者問全場粉絲：「行不行？對不對？能不能？」全場熱烈回應。

輪到希澈自我介紹，全場一起大喊：撒朗嘿呦金希澈。他則表示會「抱著會在舞台上死掉的覺悟進行努力演出」。接著是銀赫的自我介紹，還沒開始介紹他就先找愛人，以中文說道：「老婆，老婆在哪？老婆在哪？老婆在哪？我是老公銀赫。」最後說：「大家加油！」還擺出可愛的手勢。

利特今天也拉長音！以中文大吼：「大家～大家～大家～台北大巨蛋！」從場館左側拉長音直到右側，全場粉絲配合尖叫，超級嗨。接著，他劈哩啪啦說了一長串想說的話：「終於來到最後一天，我們也累了，大家也累了，越到這種時候，越要提起全身力量，期使我的聲音發不出來了，也要擠出來，今天就是歷史性一瞬間的其中一瞬間，這時刻不會再回來了，當大家以後拿出歷史書，今天就是大家最棒、最幸福的一天。」



回到原文

更多鏡報報導

SJ安可超感性！始源爭議纏身喊「再信我一次」 希澈：50年後這裡見

SJ子團搶鏡！D&E無預警大巨蛋貼額放閃 東海曝落淚內幕

SJ大巨蛋第2晚嗨炸！希澈吼「沒有明天」 東海被3萬E.L.F.感動逼哭