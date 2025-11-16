直擊／SJ台北終場！大巨蛋「驚喜現隊長名字」 成員嗨喊：要玩到瘋為止

記者王培驊／台北報導

「韓流帝王」SUPER JUNIOR 出道滿 20 週年，最新巡演《20th Anniversary TOUR SUPER SHOW 10》在台北大巨蛋連唱三天，共吸引 9 萬名粉絲進場，創下驚人紀錄。今（16）日迎來最終壓軸夜，9 名成員從主舞台現身，全場瞬間被點燃。

開場以〈Twins (Knock Out)〉震撼全場，緊接〈U〉、〈Black Suit〉、〈MAMACITA〉等經典舞曲，把氣氛推上最高點。來到 talking 環節，九人難得在台北大巨蛋同台，紛紛以中文向粉絲深情喊話。成員們不約而同提到這是三天中的最後一場，「今天一定要玩到瘋」、「不要保留能量」，也有人笑說自己抱著「粉身碎骨」的決心登台。銀赫一句「老婆在嗎？我是老公銀赫」立刻讓場內尖叫爆棚。

SUPER JUNIOR台北大巨蛋演唱會來到最後一天。（圖／讀者提供）

厲旭則以經典甜言蜜語撩粉，直呼「你們的腳不累嗎？因為一直在我心裡跳著」；東海承諾要讓粉絲「幸福到最後」。始源、圭賢等人則以流暢中文表示希望大家把握最後一夜，一起努力到最後一秒。隊長利特感性表示，三天演出下來大家都累了，但越是最後，就越該把力量拿出來，「這可能是我們在大巨蛋的最後一次，不確定能不能再回來，所以一定要記得今天，是你們最幸福的一天。」中場，SUPER JUNIOR更獻唱中文歌《至少還有你》，流利的中文咬字和動人的旋律，讓全場歌迷聽得陶醉。

