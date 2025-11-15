直擊／SJ大巨蛋第二天 E.L.F彩虹海應援太美逼哭東海

【緯來新聞網】SUPER JUNIOR一連三天登上台北大巨蛋，舉辦演唱會「SUPER JUNIOR 20th Anniversary TOUR 」，今（15日）第二天演出，利特嗨喊「台北大巨蛋」玩起聲控，讓寶藍燈海變成閃亮白光，被成員虧：「你是不是自己花錢的啊？」E.L.F的厲害應援更是當場逼哭東海，讓東海忍不住頻頻拭淚。

SUPER JUNIOR登上大巨蛋，第二天演出氣氛一樣熱烈。（圖／讀者提供）

利特昨天登上大巨蛋十分激動，頻頻高喊這是歷史性的一刻，他今笑說昨回家看到很多粉絲在喊話，「很多人都在說，利特千萬不要興奮了，拜託你冷靜，但是這麼漂亮的風景，我怎麼能不興奮！」演場會中段時，9位成員一連獻唱《I Know》、《Our Love》、《No Other》、《From U》抒情歌曲，一聲背後抱住東海，東海露出滿足笑容，甜蜜模樣掀起尖叫聲。



在唱完《From U》後，E.L.F也照慣例獻上應援，讓成員們頻喊：「好期待！」粉絲先是舉起手幅，寫下「哥哥們是我人生最棒的相遇」，翻面則是「不是End是And，是永遠」，下秒立刻在大巨蛋變出彩虹手幅海，漂亮風景讓東海、神童、利赫驚呼連連，東海更拿出手機來記錄，希望紀錄美麗時刻。見大銀幕沒拍到，東海、神童、利赫還急忙跟控台工作人員喊：「不要拍我們啊！拍這個拍這個。」喊話工作人員要記錄下粉絲的用心。利特看到彩虹海應援後，除了向粉絲感謝，並表示能報答粉絲的只有歌曲，接著9位成員用中文翻唱《至少還有你》，感謝粉絲的用心，溫馨氣氛也讓感性的東海忍不住落淚，唱到一半直接哽咽頻頻拭淚，漏了好幾句歌詞，等情緒稍微平緩一點才又繼續唱下去。



不過今演出也有小插曲，演唱會中途，大銀幕分別照9位成員的時候，利特因為乾冰太濃，直接在舞台上「被消失」，他頻頻揮手讓煙散掉，等到煙霧散去，才慢慢現身，場面相當爆笑。

SUPER JUNIOR大巨蛋演唱會，藝聲背後抱東海。（圖／讀者提供）

SUPER JUNIOR大巨蛋第二天，粉絲獻上彩虹手幅海應援。（圖／讀者提供）

東海見到粉絲應援，忍不住哽咽落淚。（圖／讀者提供）

