直擊／SJ大巨蛋終場被逼哭！60台無人機驚喜應援 銀赫秒淚崩：是真的嗎

E.L.F（粉絲名）為 SUPER JUNIOR 準備無人機應援。（圖／讀者提供）

「韓流帝王」SUPER JUNIOR 出道滿 20 週年，最新巡演《20th Anniversary TOUR SUPER SHOW 10》在台北大巨蛋連唱三天，共吸引 9 萬名粉絲進場，創下驚人紀錄。今（16）日迎來最終壓軸夜，9 名成員拿出所有力氣，為粉絲帶來最精采的表演，不過終場粉絲的應援，卻先逼哭所有成員。

演唱會進行到了安可環節，大巨蛋全場燈光突然變暗，讓成員們驚呼，「發生什麼事了？難道是停電了嗎？」沒想到接著大巨蛋的左右兩側突然出現無人機的燈光，讓成員們直呼「不敢相信、這是真的嗎？」

銀赫在看到粉絲們準備的應援時激動落淚。（圖／讀者提供）

粉絲E.L.F準備了60台無人機、10位攝影師的應援給SUPER JUNIOR九位成員，無人機分別秀出「SJ05、SJ25、SJ logo圖案，以及E.L.F愛心」總共四種圖樣。無人機表演結束後，成員們笑說「大家快看看銀赫」，沒想到一旁的銀赫、隊長利特都哭到滿臉是淚，銀赫更脫下帽子頻頻拭淚。

隊長利特也留下熱淚，他更感性表示，「你們的純粹打動了我的心」。（圖／讀者提供）

