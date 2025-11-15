直擊／SJ大巨蛋赫海又發糖！互碰額頭爆尖叫 希澈喊話50週年「這裡見」

【緯來新聞網】SUPER JUNIOR一連三天登上台北大巨蛋，舉辦演唱會「SUPER JUNIOR 20th Anniversary TOUR 」，今（15日）第二天演出，演出下半場一連帶來〈Mr.Simple〉、〈BONAMANA〉等金曲，獻唱〈Sorry,Sorry〉時銀赫、東海更是連兩天發糖，繼首日的借位吻後，今銀赫霸氣抓住東海額頭互碰，掀起大巨蛋三萬粉絲尖叫。

SUPER JUNIOR大巨蛋演唱會第二天，東海、銀赫額頭碰頭又發糖。（圖／讀者提供）

SUPER JUNIOR獻唱〈Marry U〉時，E.L.F又獻上應援，排字回應9位成員，寫上「Of course I do」，翻面則寫上「明天給你結婚紀念禮物」，隔空回應讓成員們笑喊：「可以再翻過來嗎？」玩了好幾次排字，看得出十分滿意。



最後演唱會尾聲，Super Junior向歌迷道別走下台，今天淚灑舞台的東海表示：「我很少在舞台上激動落淚 因為大家的熱情跟心意 讓我非常感動，看到大家的手機燈海，我就感覺到原來各位就是我們的光芒，請大家也繼續閃閃發光尋找我們。」希澈則喊話粉絲，「當初支持我們的粉絲，一直成長到這麼大了，50年後就算我們白髮蒼蒼，以後也想在這裡演出，到時候大家一起跟著老公、小孩、孫子一起來，50週年我們在這裡見！謝謝大家。」

SUPER JUNIOR大巨蛋，粉絲排字讓成員們相當感動。（圖／讀者提供）

希澈喊話50週年再戰大巨蛋。（圖／讀者提供）

